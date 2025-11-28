Orbán sa stretne v Moskve s Putinom. Chce rokovať o Ukrajine a energiách

Informuje o tom agentúra Reuters. Maďarský líder je považovaný za hlavného Putinovho spojenca v Európskej únii a jeho krajina napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií stále usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu.
„Idem do Moskvy, aby som zaistil, že energetické dodávky do Maďarska budú pre zimu a nadchádzajúci rok zaistené,“ uviedol Orbán vo videu, ktoré zverejnil na facebooku.
Reuters poznamenal, že Budapešť je na energetických surovinách z Ruska značne závislá. Spojené štáty tento mesiac udelili Maďarsku výnimku zo sankcií na využívanie ropy a plynu z Ruska.
Stalo sa tak po tom, čo Orbán navštívil v Bielom dome amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, ktorý udržuje dobré vzťahy s Putinom, má tiež priateľské väzby na Trumpa. Maďarsko tiež v USA podpísalo dohodu o spolupráci v jadrovej energetike.
Na otázku, či témou návštevy Ruska bude aj mierové úsilie o zastavenie vojny na Ukrajine, odpovedal Orbán kladne. „Tomu sa len ťažko vyhneme,“ povedal maďarský premiér, ktorý spochybňuje západnú vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.
Orbán, ako poznamenal Reuters, by rád oživil Trumpove plány usporiadať v Budapešti americko-ruský mierový summit. Americký prezident už skôr oznámil, že sa so šéfom Kremľa v maďarskej metropole stretne, neskôr ale túto schôdzku odriekol.