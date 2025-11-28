Pravda Správy Svet Silné dažde si v juhovýchodnej Ázii vyžiadali desiatky mŕtvych

Silné dažde si v juhovýchodnej Ázii vyžiadali desiatky mŕtvych

Indonéziu, Thajsko aj Malajziu v uplynulých dňoch zasiahli silné dažde, ktoré si v celom regióne vyžiadali desiatky úmrtí. Len na indonézskom ostrove Sumatra stúpol počet obetí záplav a zosuvov pôdy v priebehu tohto týždňa na 90, zatiaľ čo na juhu Thajska zahynulo v dôsledku extrémneho počasia najmenej 55 ľudí.

28.11.2025 08:09
Indonesia Extreme Weather Landslides Foto: ,
Ľudia sa brodia cez zaplavenú ulicu po silných dažďoch v meste Medan na severe Sumatry v Indonézii, 27. novembra 2025
Najviac postihnuté indonézske regióny sú provincie Severná a Západná Sumatra. Desiatky ľudí zostávajú stále nezvestné. Podľa hovorcu polície v Severnej Sumatre sa orgány sústreďujú na evakuácie a pomoc obyvateľom. Dodal, že niektoré oblasti zostávajú nedostupné a komunikácie sú miestami prerušené.

Thajské orgány vo štvrtok potvrdili, že v provincii Songkhla na juhu krajiny zomrelo v dôsledku rozsiahlych záplav už 55 ľudí. Deň predtým pritom informovali o šiestich obetiach. Predstavitelia tiež varovali, že celkový počet obetí sa môže ešte zvýšiť, keďže záchranné operácie naďalej pokračujú.

V Malajzii si povodne vyžiadali najmenej dve obete. Agentúra Reuters uvádza, že tamojšie meteorologické úrady aj naďalej varujú pred silným dažďom.

