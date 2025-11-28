Silné dažde si v juhovýchodnej Ázii vyžiadali desiatky mŕtvych

Najviac postihnuté indonézske regióny sú provincie Severná a Západná Sumatra. Desiatky ľudí zostávajú stále nezvestné. Podľa hovorcu polície v Severnej Sumatre sa orgány sústreďujú na evakuácie a pomoc obyvateľom. Dodal, že niektoré oblasti zostávajú nedostupné a komunikácie sú miestami prerušené.
Thajské orgány vo štvrtok potvrdili, že v provincii Songkhla na juhu krajiny zomrelo v dôsledku rozsiahlych záplav už 55 ľudí. Deň predtým pritom informovali o šiestich obetiach. Predstavitelia tiež varovali, že celkový počet obetí sa môže ešte zvýšiť, keďže záchranné operácie naďalej pokračujú.
V Malajzii si povodne vyžiadali najmenej dve obete. Agentúra Reuters uvádza, že tamojšie meteorologické úrady aj naďalej varujú pred silným dažďom.Čítajte viac Zosuvy pôdy v strednej časti Vietnamu si vyžiadali najmenej šesť obetí