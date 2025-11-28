Sýria hlási deväť mŕtvych po izraelskom útoku. Židovský štát informuje o ťažko ranených vojakoch

Izraelská armáda podľa portálu The Times of Israel oznámila, že v noci v obci podnikla raziu proti islamským radikálom, pri ktorej sa jej vojaci dostali pod paľbu. Zranenia utrpelo šesť izraelských vojakov, traja z nich sú vo vážnom stave.
V Bajt Džine, ktorý leží na úpätí hory Hermon v blízkosti izraelských hraníc, armáda židovského štátu zadržala dvoch bratov, členov islamistickej militantnej organizácie Džamáa Islamíja. Táto dvojica podľa armády v minulosti odpaľovala rakety na Izrael. Keď vojaci odvádzali bratov z ich domu, dostali sa pod paľbu, ktorú opätovali. Podľa armády niekoľko ozbrojencov zahynulo.
Paľba, pri ktorej utrpelo zranenia šesť vojakov, mierila podľa armády predovšetkým na vojenské vozidlo Humvee. To ozbrojenci poškodili a vojaci ho preto zanechali v obci. Neskôr armáda leteckým úderom toto vozidlo zničila.
Od zvrhnutia prezidenta Bašára Asada koalíciou islamistických povstalcov vlani v decembri vykonal Izrael na Sýrii stovky vzdušných úderov. Židovský štát tvrdí, že chce v záujme vlastnej bezpečnosti zabrániť tomu, aby sa arzenál niekdajšej Asadovej armády dostal do rúk nových vládcov v Damasku, s ktorými však zároveň začal bezprecedentný dialóg.
Izraelská armáda po Asadovom páde tiež obsadila demilitarizovanú zónu, ktorá na sýrsko-izraelskej hranici vznikla v roku 1974 a bola dlhodobo spravovaná mierovou misiou OSN. Obsadila zároveň sýrske územie mimo tejto zóny. Nové sýrske vedenie proti útokom protestuje a považuje ich za vážne porušenie medzinárodného práva a Charty OSN. Izrael a Sýria nemajú oficiálne diplomatické vzťahy a medzi oboma krajinami od roku 1948 technicky stále panuje vojnový stav.