Hongkong ukončil záchranné práce. Požiar výškových budov pripravil o život 128 ľudí, hlásia stovky nezvestných

Požiar sa rozhorel v stredu okolo 13.00 h SEČ a zachvátil sedem z ôsmich budov v komplexe Wang Fuk Court z 80. rokov minulého storočia, kde je asi 2000 bytových jednotiek, v ktorých bývalo na 4800 ľudí. Úrady uviedli, že po zhruba 200 ľuďoch sa stále pátra a 79 ďalších bolo zranených. Zranenia utrpelo aj 12 hasičov, z toho jeden zostáva vo vážnom stave. Jeden hasič pri zásahu zahynul, napísali predtým agentúry.
Panuje podozrenie, že niektoré materiály na vonkajších stenách výškových budov nespĺňali požiarne normy, čo umožnilo nezvyčajne rýchle šírenie ohňa. Polícia tiež uviedla, že pri oknách na každom poschodí našla polystyrén, ktorý je vysoko horľavý. Zástupcovia mesta k tomu dnes dodali, že požiarny alarm v zasiahnutých budovách nefungoval správne.
Úrady v stredu neskoro večer SEČ zadržali troch mužov vo veku od 52 do 68 rokov pre podozrenie z neúmyselného zabitia. Išlo o dvoch riaditeľov a jedného technického konzultanta stavebnej spoločnosti. Policajti tiež prehľadali kanceláriu spoločnosti, ktorá mala na starosti renovácie v komplexe.