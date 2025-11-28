Pravda Správy Svet DPA: Nemecko ide žiadať zmiernenie zákazu áut so spaľovacími motormi

Nemecká vláda bude v Európskej únii presadzovať zmiernenie zákazu predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035.

28.11.2025 09:33
Na štvrtkovom rokovaní sa na tom dohodli strany vládnej koalície – konzervatívnej únie CDU/CSU a sociálnej demokracie (SPD), informovala dnes agentúra DPA. Dosiahnuť chce Nemecko okrem iného to, aby bolo naďalej možné predávať automobily s vysoko efektívnymi spaľovacími motormi.

