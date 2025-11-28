Na štvrtkovom rokovaní sa na tom dohodli strany vládnej koalície – konzervatívnej únie CDU/CSU a sociálnej demokracie (SPD), informovala dnes agentúra DPA. Dosiahnuť chce Nemecko okrem iného to, aby bolo naďalej možné predávať automobily s vysoko efektívnymi spaľovacími motormi.Čítajte viac A je to tu! Briti budú platiť za každý kilometer jazdy s elektromobilom
DPA: Nemecko ide žiadať zmiernenie zákazu áut so spaľovacími motormi
Nemecká vláda bude v Európskej únii presadzovať zmiernenie zákazu predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035.