Pravda Správy Svet Mier nebude. Putin odmietol podpísať čokoľvek so súčasnou vládou Ukrajiny

Ruský vodca Vladimir Putin tvrdí, že Moskva je údajne pripravená uzavrieť mierovú dohodu, ale je to „právne nemožné“.

28.11.2025 09:35
Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa tlačovú konferenciu šéfa Kremľa.

Podľa Putina urobili ukrajinské úrady zásadnú strategickú chybu, keď sa báli usporiadať prezidentské voľby. "Prezident Ukrajiny stratil svoje legitímne postavenie. Rusko je tiež vo vojnovom stave, ale my sme usporiadali voľby,“ povedal Putin.

Tiež povedal, že predmetom rokovaní s americkou stranou by malo byť uznanie ruskej zvrchovanosti nad okupovaným Krymom a Donbasom, čo je podľa neho „jeden z kľúčových bodov“.

„Ukrajinské jednotky sa stiahnu z území, ktoré okupujú. Vtedy sa boje zastavia. Ak neodídu, dosiahneme to ozbrojenými prostriedkami,“ povedal Putin.

Ukrajinský parlament začiatkom tohto roka potvrdil legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zákonodarný zbor vtedy zdôraznil, že za nemožnosť konania volieb v krajine je zodpovedný ruský prezident Vladimir Putin.

