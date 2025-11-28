Pravda Správy Svet „Ste hlúpa?“ Trump pokračuje v útokoch na novinárky, redaktorku z NYT označil za škaredú

„Ste hlúpa?“ Trump pokračuje v útokoch na novinárky, redaktorku z NYT označil za škaredú

Americký prezident Donald Trump nazval vo štvrtok reportérku hlúpou, čím navýšil sériu urážok, ktoré v médiách často uštedruje ženám, keď sa mu nepáčia ich otázky.

28.11.2025 10:09
Trump Foto: ,
Prezident USA Donald Trump sa rozpráva s novinármi po tom, čo sa na Deň vďakyvzdania, vo štvrtok 27. novembra 2025, rozprával s vojakmi prostredníctvom videa zo svojho sídla Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride.
debata

„Ste hlúpa? Ste hlúpy človek?“ opýtal sa Trump a prerušil reportérku, keď sa ho počas tlačovej besedy v jeho floridskom sídle opýtala na preverovanie Afgancov v Spojených štátoch.

V stredu boli neďaleko Bieleho domu postrelení dvaja príslušníci Národnej gardy, z ktorých jeden v piatok svojim zraneniam podľahol. Útočníkom bol údajne afganský občan, ktorého do do Spojených štátov evakuovali po náhlom stiahnutí amerických síl z Afganistanu v roku 2021.

Reportérka sa Trumpa opýtala, prečo obviňuje svojho predchodcu Joea Bidena, keď niektorí predstavitelia jeho vlastnej administratívy tvrdia, že presídlení Afganci boli dôkladne preverení.

„Pretože ich sem pustili,“ odsekol Trump a zdvihol fotografiu amerického vojenského lietadla plného ľudí utekajúcich pred Talibanom, ktorý sa v Afganistane po odchode amerických síl znovu dostal k moci.

Prišli „spolu s tisíckami ďalších ľudí, ktorí by tu nemali byť, a vy sa vypytujete len preto, že ste hlúpa,“ povedal Trump reportérke.

Trump ničí zemepis. Z Azerbajdžanu je Aberbajdžan a z Arménska Albánsko
Video

Urážky a nevyberané reči sú charakteristickými znakmi Trumpovej éry, ale zdá sa, že americký líder si najčastejšie berie na mušku novinárky.

V stredu Trumpa rozčúlila správa v denníku The New York Times, v ktorej jej autorka naznačuje, že na šéfovi Bieleho domu sa začína prejavovať vysoký vek a únava. Trump redaktorku prestížneho denníka označil za „škaredú“.

Začiatkom novembra označil americký prezident jednu novinárku za „prasiatko“ a inú za „hrozného človeka“.

trump, epstein Čítajte viac „Ticho, ticho, prasiatko." Trumpova nervozita pre Epsteina stúpa, slovne zaútočil na novinárky
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #novinári #Donald Trump #útoky voči médiám
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"