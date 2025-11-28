Štyria peruánski exprezidenti sú vo väzení. Ide tam aj piaty, bývalý učiteľ

Bývalý učiteľ na vidieku, označovaný za prvého chudobného prezidenta Peru, ktorý pred víťazstvom v prezidentských voľbách nikdy nezastával volený úrad, bol Kongresom odvolaný z funkcie a uväznený v ten istý deň po pokuse o uchopenie moci.
Vo väzení sa v súčasnosti nachádzajú štyria peruánski exprezidenti, píše agentúra AFP. V stredu súd uložil niekdajšej ľavicovej hlave štátu Martínovi Vizcarrovi trest 14 rokov väzenia za prijímanie úplatkov počas pôsobenia vo funkcii regionálneho guvernéra.
Vizcarra sa pridal k dvom ďalším bývalým prezidentom, ktorí sú za mrežami v špeciálnej väznici pre bývalých lídrov v Lime: Ollantovi Humalovi (v prezidentskom úrade 2011 – 2016) a Alejandrovi Toledovi (2001 – 2006).
V zariadení bol uväznený aj 56-ročný Castillo. Bývalý odborár, ktorý sa v roku 2021 dostal k moci na základe sľubu, že pozdvihne chudobných v Peru, prijal šokujúce rozhodnutie rozpustiť Kongres, aby sa pokúsil vyhnúť impeachmentu pre údajnú korupciu. Jeho kúsok však zlyhal, keďže členovia jeho vlastnej vlády sa postavili proti nemu. Zatkli ho, keď s rodinou išiel požiadať o azyl na mexické veľvyslanectvo.Čítajte viac Vražda známeho speváka spustila v Lime vlnu násilia. Peruánska prezidentka tam nasadila armádu
Castillo bol obvinený zo vzbury, zneužitia moci a narušenia verejného poriadku, ale z posledných dvoch obvinení ho vo štvrtok zbavili. Prokurátori preňho pôvodne požadovali až 34-ročný trest odňatia slobody.
Po odvolaní Castilla sa parlament odmietol rozpustiť a vyhlásiť predčasné parlamentné a prezidentské voľby. Do čela štátu nastúpila v roku 2022 viceprezidentka Dina Boluarteová. Extrémne nepopulárnu političku parlament odvolal v októbri, pretože podľa zákonodarcov Boluarteová nezvládla boj proti zločinu. Na jej miesto nastúpil predseda Kongresu José Jerí. Prezidentské voľby by sa mali v krajine konať v budúcom roku.Čítajte viac Peru je opäť bez hlavy štátu: parlament odvolal prezidentku Dinu Boluarteovú