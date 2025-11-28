V životopise klamal o vzdelaní. Rumunský minister obrany po piatich mesiacoch vo funkcii rezignoval

„Hovoril som s prezidentom, premiérom, predsedom strany a niektorými kolegami z USR (politická strana Únia záchrany Rumunska, pozn. TASR) a ďakujem im za podporu a dôveru. Tento krok robím zodpovedne a s úctou k rumunskej armáde,“ napísal Mosteanu v piatok na sociálnej sieti Facebook.
Uviedol, že Rumunsko a Európa čelia ruským útokom a diskusia o jeho vzdelaní a chybách v minulosti nemôže odvádzať pozornosť súčasného vedenia krajiny. Mosteanu bol vymenovaný do funkcie v júni 2025.
Jeho kauzu spustil denník Libertatea. Podľa zistení jeho redaktorov Mosteanu vo svojom oficiálnom životopise tvrdil, že dokončil štúdium na bukureštskej univerzite Athenaeum, ktorú však nikdy nenavštevoval. Neskôr to obhajoval tým, že v životopise spravil „chybu“.
Rumunský premiér Ilie Bolojan poďakoval odchádzajúcemu ministrovi za jeho päť mesiacov v úrade, jeho kompetencie dočasne preberie minister hospodárstva Radu Miruta. Obaja sú členmi strany Únia záchrany Rumunska, ktorá neskôr nominuje nového kandidáta na ministra obrany.
Rumunsko zdieľa s Ukrajinou približne 650-kilometrovú hranicu a jeho vzdušný priestor od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 viackrát narušili cudzie drony.