Pravda Správy Svet V životopise klamal o vzdelaní. Rumunský minister obrany po piatich mesiacoch vo funkcii rezignoval

V životopise klamal o vzdelaní. Rumunský minister obrany po piatich mesiacoch vo funkcii rezignoval

Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu v piatok odstúpil z funkcie. Reagoval na informácie, že v životopise klamal o dosiahnutom vzdelaní. Informuje agentúry Agerpres, AFP a Reuters a spravodajského webu Romania Insider.

28.11.2025 12:07 , aktualizované: 12:31
Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu. Foto: ,
Rumunský minister obrany Ionut Mosteanu.
debata (1)

„Hovoril som s prezidentom, premiérom, predsedom strany a niektorými kolegami z USR (politická strana Únia záchrany Rumunska, pozn. TASR) a ďakujem im za podporu a dôveru. Tento krok robím zodpovedne a s úctou k rumunskej armáde,“ napísal Mosteanu v piatok na sociálnej sieti Facebook.

Uviedol, že Rumunsko a Európa čelia ruským útokom a diskusia o jeho vzdelaní a chybách v minulosti nemôže odvádzať pozornosť súčasného vedenia krajiny. Mosteanu bol vymenovaný do funkcie v júni 2025.

Rumunsko čelí ruským dronom. Je NATO pripravené?
Video

Jeho kauzu spustil denník Libertatea. Podľa zistení jeho redaktorov Mosteanu vo svojom oficiálnom životopise tvrdil, že dokončil štúdium na bukureštskej univerzite Athenaeum, ktorú však nikdy nenavštevoval. Neskôr to obhajoval tým, že v životopise spravil „chybu“.

Rumunský premiér Ilie Bolojan poďakoval odchádzajúcemu ministrovi za jeho päť mesiacov v úrade, jeho kompetencie dočasne preberie minister hospodárstva Radu Miruta. Obaja sú členmi strany Únia záchrany Rumunska, ktorá neskôr nominuje nového kandidáta na ministra obrany.

Rumunsko zdieľa s Ukrajinou približne 650-kilometrovú hranicu a jeho vzdušný priestor od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 viackrát narušili cudzie drony.

Bojová stíhačka / F-16 / Čítajte viac Rumunský vzdušný priestor narušili drony. Armáda nasadila nemecké Eurofightery i F-16
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rumunsko #rezignácia #minister obrany
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"