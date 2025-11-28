Pravda Správy Svet Trojnásobná cena, rana pre prírodu, efekt otázny. Audítori spochybnili taliansku investíciu storočia

Taliansky Dvor audítorov rozhodol v neprospech vládneho zámeru postaviť visutý most na Sicíliu. Projekt v súčasnej podobe by podľa neho porušil európske environmentálne pravidlá a pravidlá pre verejné obstarávanie. Vláda sa napriek tomu neplánuje vzdať svojho vlajkového projektu, píše TASR podľa piatkovej správy agentúry Reuters.

Vláda premiérky Giorgie Meloniovej tvrdí, že plánovaný 3666-metrov dlhý most cez Messinský prieliv by priniesol prosperitu do tradične chudobnejších regiónov a zároveň by umožnil jednoduchší presun jednotiek Severoatlantickej aliancie (NATO).

Rozhodnutie zverejnené vo štvrtok večer talianskym najvyšším kontrolným úradom uvádza, že vláda nedokázala úspešne zdôvodniť porušenie environmentálnych pravidiel a dopad výstavby na pobrežné a morské oblasti na ostrove Sicília a v regióne Kalábria.

„Predpoklady týkajúce sa rôznych ‚dôvodov verejného záujmu’ nie sú potvrdené technickými orgánmi a nie sú podložené primeranou dokumentáciou,“ uviedol Dvor audítorov o projekte v hodnote 13,5 miliardy eur.

Taliansky najvyšší kontrolný úrad tiež konštatoval, že neistota v oblasti finančných nákladov, ktoré sa trojnásobne zvýšili v porovnaní s pôvodnou zmluvou z roku 2005, si môže vyžadovať vypísanie nového tendra, aby sa dodržali európske pravidlá pre verejné obstarávanie.

Vláda uviedla, že si rozhodnutie Dvora audítorov poctivo preštuduje a sľúbila, že bude v projekte pokračovať. Výstavba mosta je jednou z priorít talianskeho vicepremiéra a ministra dopravy Mattea Salviniho. „Vláda je presvedčená, že tieto otázky majú dostatočný priestor na objasnenie pred súdom,“ uviedol vo vyhlásení Meloniovej kabinet.

