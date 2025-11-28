Česká iniciatíva Darček pre Putina prehodnocuje nákup striel Flamingo

„Aktuálne to riešime. Hľadáme alternatívu a stále s nimi rokujeme,“ povedal serveru Dědek. Vybrané peniaze iniciatíva podľa Dedka zatiaľ spoločnosti Fire Point, ktorá strely vyrába, neodovzdala. Transakciu zastavila vo chvíli, keď o výrobcovi dostala informácie od ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR, píše server.
„Rokujeme veľmi obozretne a máme tam veľmi dobré kontakty. V tomto prípade sme peniaze vybrali veľmi rýchlo, ale objavili sa vážne pochybnosti, že nepôjdu na produkt, na ktorý sa vyberalo. Takže sme im nenaleteli a teraz hľadáme vhodnú alternatívu,“ povedal serveru Dědek.
Iniciatíva vyberala peniaze na jednu strelu. Začiatkom novembra oznámila, že ukrajinský výrobca dar zdvojnásobí a za peniaze dodá strely dve.
Darček pre Putina, ironicky odkazujúci na meno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod ktorého vedením začala ruská agresia voči Ukrajine, organizuje zbierky napríklad na protitankové strely či drony. Už skôr obstarala a odovzdala ukrajinskej armáde guľomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 miliónov korún, tank T-72 za 30 miliónov korún alebo americký vrtuľník Black Hawk nazvaný Čestmír, na ktorý ľudia prispeli 72,64 milióna korún. Drábová, ktorá zomrela 6. októbra, sa verejne angažovala v podpore Ukrajiny. Podporovala okrem iného práve aj projekt Darček pre Putina.
Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Podľa Darčeka pre Putina má dolet 3000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1150 kilogramov.