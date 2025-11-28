Pravda Správy Svet Eurá, koruny i doláre. Polícia našla u šéfa Správy železníc vyše 80 miliónov v hotovosti

Generálny riaditeľ českej Správy železníc Jiří Svoboda mal doma v trezore hotovosť v hodnote viac než 80 miliónov korún (3,3 milióna eur). Peniaze v českých korunách, eurách aj dolároch našli kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) počas utorkovej akcie, v rámci ktorej zasahovali aj v sídle Správy železníc. O náleze hotovosti v piatok informoval server iRozhlas.cz s odvolaním sa na dva zdroje, píše spravodajkyňa TASR.

28.11.2025 15:57
V Svobodovom súkromnom trezore kriminalisti podľa servera objavili aj zbierku luxusných hodiniek. Šéf českých železníc sa k zásahu polície vyjadriť nechcel. „Nebudem sa k týmto veciam vyjadrovať aj v súvislosti s tým, že vás jednoducho informuje niekto iný než priamo ja. Budem to vysvetľovať iným orgánom, nie médiám,“ citoval ho iRozhlas.

Web podotkol, že v piatok sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Správy železníc. Podľa hovorkyne spoločnosti Nely Eberl Friebovej sa na ňom o zásahu polície ani odvolaní Svobodu nehovorilo a riaditeľom naďalej zostáva.

Utorkový zásah NCOZ sa podľa servera Seznam Zprávy či webu Odkryto.cz týkal zákaziek Správy železníc a Riaditeľstva ciest a diaľnic. Išlo údajne napríklad o obnovu železničného uzla v Pardubiciach za takmer sedem miliárd korún či stavbu stanice v Brne. Policajti sa podľa médií zaujímali o dokumenty k tendrom, pre ktoré si prišli do stavebných spoločností.

