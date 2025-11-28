Eurá, koruny i doláre. Polícia našla u šéfa Správy železníc vyše 80 miliónov v hotovosti

V Svobodovom súkromnom trezore kriminalisti podľa servera objavili aj zbierku luxusných hodiniek. Šéf českých železníc sa k zásahu polície vyjadriť nechcel. „Nebudem sa k týmto veciam vyjadrovať aj v súvislosti s tým, že vás jednoducho informuje niekto iný než priamo ja. Budem to vysvetľovať iným orgánom, nie médiám,“ citoval ho iRozhlas.
Web podotkol, že v piatok sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Správy železníc. Podľa hovorkyne spoločnosti Nely Eberl Friebovej sa na ňom o zásahu polície ani odvolaní Svobodu nehovorilo a riaditeľom naďalej zostáva.Čítajte viac Generálny riaditeľ ŽSR Bednárik sa vzdal funkcie. Prijal nomináciu na českého ministra dopravy
Utorkový zásah NCOZ sa podľa servera Seznam Zprávy či webu Odkryto.cz týkal zákaziek Správy železníc a Riaditeľstva ciest a diaľnic. Išlo údajne napríklad o obnovu železničného uzla v Pardubiciach za takmer sedem miliárd korún či stavbu stanice v Brne. Policajti sa podľa médií zaujímali o dokumenty k tendrom, pre ktoré si prišli do stavebných spoločností.Čítajte viac Toto tu roky nebolo. Železnice pre nedostatok rušňovodičov odstavili vlaky a nasadili autobusy