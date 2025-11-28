Pravda Správy Svet Andrij Jermak odstúpil z funkcie šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta

Andrij Jermak odstúpil z funkcie šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta

Šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak požiadal o odvolanie z funkcie, oznámil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jermakova demisia nasledovala po tom, čo Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) spolu so špeciálnou protikorupčnou prokuratúrou (SAP) podnikol u prezidentovho najbližšieho spolupracovníka domové prehliadky.

28.11.2025 16:45 , aktualizované: 17:03
Jermaka médiá označujú za jedného z najvplyvnejších ľudí v ukrajinskej politike. Tou otriasol korupčný škandál v ukrajinskej energetike, kvôli ktorému už skončili dvaja ministri a opozícia požaduje demisiu celej vlády. Jermak doteraz viedol tím, ktorý rokuje so Spojenými štátmi o pláne Washingtonu na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny.

„Chcem, aby nikto nemal žiadne pochybnosti o Ukrajine. Preto dnes prijímame nasledujúce interné rozhodnutia. Po prvé, kancelária prezidenta Ukrajiny bude prebudovaná. Vedúci kancelárie Andrij Jermak napísal žiadosť o odvolanie,“ povedal Zelenskyj vo večernom prejave zverejnenom na sociálnych sieťach.

Prezident vysvetlil, že v čase, keď je všetka pozornosť sústredená na diplomatické úsilie o dosiahnutie mieru a na vojnu, je nevyhnutná vnútorná sila a jednota Ukrajiny, a preto nesmie byť dôvod na odpútavanie pozornosti k niečomu inému, ako je obrana krajiny, a ani partneri v cudzine nesmú mať pochybnosti o Ukrajine. Zelenskyj poďakoval Jermakovi a dodal, že si neželá žiadne fámy a špekulácie.

O novom vedúcom plánuje v sobotu rokovať s potenciálnymi kandidátmi na túto funkciu.

