Andrij Jermak odstúpil z funkcie šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta

Jermaka médiá označujú za jedného z najvplyvnejších ľudí v ukrajinskej politike. Tou otriasol korupčný škandál v ukrajinskej energetike, kvôli ktorému už skončili dvaja ministri a opozícia požaduje demisiu celej vlády. Jermak doteraz viedol tím, ktorý rokuje so Spojenými štátmi o pláne Washingtonu na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny.
„Chcem, aby nikto nemal žiadne pochybnosti o Ukrajine. Preto dnes prijímame nasledujúce interné rozhodnutia. Po prvé, kancelária prezidenta Ukrajiny bude prebudovaná. Vedúci kancelárie Andrij Jermak napísal žiadosť o odvolanie,“ povedal Zelenskyj vo večernom prejave zverejnenom na sociálnych sieťach.
Prezident vysvetlil, že v čase, keď je všetka pozornosť sústredená na diplomatické úsilie o dosiahnutie mieru a na vojnu, je nevyhnutná vnútorná sila a jednota Ukrajiny, a preto nesmie byť dôvod na odpútavanie pozornosti k niečomu inému, ako je obrana krajiny, a ani partneri v cudzine nesmú mať pochybnosti o Ukrajine. Zelenskyj poďakoval Jermakovi a dodal, že si neželá žiadne fámy a špekulácie.
O novom vedúcom plánuje v sobotu rokovať s potenciálnymi kandidátmi na túto funkciu.