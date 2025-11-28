Najprv výbuch, potom požiar. Dva tankery z ruskej tieňovej flotily zahalili plamene a hustý dym

Podľa špecializovanej námornej agentúry Tribeca výbuch otriasol tankerom Kairos neďaleko od Bosporského prielivu. Na palube plavidla vypukol požiar. „Stav 25 ľudí na palube je dobrý, záchranné zložky boli vyslané do oblasti na evakuáciu posádky,“ uviedol turecký námorný úrad. Tanker s dĺžkou 274 metrov plával podľa tureckých úradov z Egypta do čiernomorského prístavu Novorossijsk, ktorý je významným terminálom pre vývoz ropy z Ruska.
Úrad neskôr uviedol, že požiar vypukol po údere aj na ďalšom tankeri Virat. Všetkých 20 členov posádky je v poriadku, z lode však stúpa hustý dym.
Podľa agentúry Reuters obe lode, ktoré sú na sankčných zoznamoch, patria zrejme do ruskej tieňovej flotily. Tá slúži na pašovanie ruskej ropy, na ktorej predaj boli uvalené sankcie zo strany európskych krajín a Spojených štátov v dôsledku vojny na Ukrajine. Predaj ropy podľa EÚ a USA patrí k dôležitým zdrojom príjmov Moskvy pre financovanie vojny na Ukrajine.
Agentúra AP s odvolaním sa na špecializovaný server OpenSanctions uviedla, že na tanker Virat v januári uvalili sankcie Spojené štáty a neskôr tiež Európska únia, Švajčiarsko, Británia a Kanada. Na tanker Kairos platia od júla sankcie Európskej únie, ku ktorej sa potom pridali Švajčiarsko a Británia.
V posledných rokoch došlo v Čiernom mori k viacerým incidentom s lodnými mínami.
Kairos v čase incidentu plával pod gambijskou vlajkou a bez nákladu, uviedla lodná spoločnosť Tribeca. Z dostupných hlásení sa dá usúdiť, že loď možno narazila na mínu a hrozí jej potopenie.
Lodná doprava cez Bosporský prieliv pokračuje, dodala agentúra Reuters.