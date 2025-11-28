Airbus zvoláva lietadlá na okamžitú úpravu softvéru. Dotkne sa to aj spoločnosti Wizz Air

Podľa výrobcu analýza nedávneho incidentu odhalila, že intenzívne slnečné žiarenie môže pri týchto lietadlách poškodiť údaje dôležité pre fungovanie letového riadenia.Čítajte viac Po rokoch sme sa dočkali, Bratislava a Košice sú opäť spojené lietadlom: Prvý let do metropoly východu bol natrieskaný, trval len 50 minút
„Airbus následne identifikoval značný počet lietadiel typu A320, ktoré sú v súčasnej dobe v prevádzke a ktoré môžu byť ovplyvnené," uviedla spoločnosť s tým, že spolupracovala s leteckými úradmi a požiadala prevádzkovateľa o okamžité preventívne opatrenia.
„Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a budeme úzko spolupracovať s prevádzkovateľmi, pričom bezpečnosť je pre nás hlavnou a prvoradou prioritou,“ dodala spoločnosť s tým, že uznáva, že krok môže narušiť prevádzku.
Maďarská letecká spoločnosť Wizz Air agentúre Reuters oznámila, že opatrenie sa môže dotknúť niektorých jej letov. Dopady na prevádzku a možné oneskorenie pripustili aj aerolinky Air India.
Dopravca American Airlines očakáva oneskorenie v dôsledku rozsiahlej zmeny softvéru. Problém sa týka približne 340 lietadiel spoločnosti, ktorá uviedla, že prevažná väčšina aktualizácií by mala byť dokončená dnes alebo v sobotu a že sa pokúsi maximálne obmedziť hrozbu rušenia spojov.
Podľa zdrojov agentúry Reuters je incidentom, ktorý nečakanú akciu spustil, zrejme let 1320 spoločnosti JetBlu z mexického Cancúnu do amerického Newarku. Ten 30. októbra núdzovo pristál v Tampe na Floride po probléme s riadením letu a náhlom neriadenom prudkom poklese výšky, čo vyvolalo vyšetrovanie amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA).
Na palubu po pristátí vstúpili zdravotníci, ktorí vyšetrili cestujúcich a členov posádky. Podľa médií následne previezli 15 až 20 ľudí s ľahkými zraneniami do miestnych nemocníc.