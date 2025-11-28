Trump ruší Bidenove príkazy podpísané automatickým perom

Trump bez dôkazov tvrdí, že úradníci Bidenovej administratívy mohli podpis svojho šéfa použitím automatického pera falšovať a podnikať významné kroky, o ktorých prezident nevedel. V tejto súvislosti súčasný prezident spochybnil aj platnosť milostí a ďalších dokumentov. V novej galérii bývalých prezidentov na kolonáde západného krídla Bieleho domu namiesto Bidenovho portrétu nechal Trump dokonca vystaviť fotografiu automatického pera píšuceho Bidenovo meno.Čítajte viac V novej galérii bývalých prezidentov pri Bielom dome chýba portrét Bidena. Trump nechal vystaviť fotografiu automatického pera
„Všetky dokumenty podpísané ospalým Joom Bidenom s pomocou automatického pera, čo je približne 92 percent z nich, sa týmto rušia a strácajú platnosť. Automatické pero nesmie byť použité, ak na to nie je výslovne udelený súhlas prezidentom Spojených štátov,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social a s tým, že „radikálni ľavicoví šialenci“ Bidenovi vzali prezidentstvo. „Týmto ruším všetky exekutívne príkazy a všetko ostatné, čo nepodpísal priamo krivý Joe Biden, pretože ľudia, ktorí obsluhovali automatické pero, tak urobili nelegálne. Joe Biden sa na procese automatického pera nepodieľal, a ak tvrdí, že áno, bude obvinený z krivej výpovede,“ dodal Trump.
Právne dôsledky tohto vyhlásenia, a najmä otázka, či má prezident právomoc zrušiť príkazy svojho predchodcu, alebo či použitie podpisového stroja, nazývaného aj automatické pero, je dôvodom na neplatnosť, nie sú v tejto chvíli podľa agentúry AFP jasné.
Z republikánskeho tábora sa už dlho šíria špekulácie, či demokrat Biden bol v 82 rokoch na konci svojho prezidentstva ešte schopný plniť svoje úlohy a skutočne sám rozhodoval a podpisoval všetky dokumenty. Používanie automatického pera Bidenovou administratívou vyšetruje tiež príslušný výbor Snemovne reprezentantov vedený republikánmi.
Biden Trumpove obvinenia už skôr odmietol ako „smiešne a nepravdivé“. „Dovoľte mi jedno ujasniť: Počas svojho prezidentstva som rozhodoval ja,“ uviedol vo vyhlásení. „Rozhodoval som o milostiach, dekrétoch, zákonoch a oznámeniach,“ dodal.