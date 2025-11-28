Pravda Správy Svet Trump ruší Bidenove príkazy podpísané automatickým perom

Trump ruší Bidenove príkazy podpísané automatickým perom

Republikánsky americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti napísal, že ruší exekutívne príkazy svojho demokratického predchodcu Joea Bidena podpísané automatickým perom. Podľa agentúry AFP sú právne dôsledky prezidentovho vyhlásenia v tejto chvíli nejasné. Trump tvrdí, že ide o "približne 92 percent" dokumentov s Bidenovým podpisom.

28.11.2025 22:01
Trump bez dôkazov tvrdí, že úradníci Bidenovej administratívy mohli podpis svojho šéfa použitím automatického pera falšovať a podnikať významné kroky, o ktorých prezident nevedel. V tejto súvislosti súčasný prezident spochybnil aj platnosť milostí a ďalších dokumentov. V novej galérii bývalých prezidentov na kolonáde západného krídla Bieleho domu namiesto Bidenovho portrétu nechal Trump dokonca vystaviť fotografiu automatického pera píšuceho Bidenovo meno.

trump, biden, pero Čítajte viac V novej galérii bývalých prezidentov pri Bielom dome chýba portrét Bidena. Trump nechal vystaviť fotografiu automatického pera

„Všetky dokumenty podpísané ospalým Joom Bidenom s pomocou automatického pera, čo je približne 92 percent z nich, sa týmto rušia a strácajú platnosť. Automatické pero nesmie byť použité, ak na to nie je výslovne udelený súhlas prezidentom Spojených štátov,“ uviedol Trump na svojej sieti Truth Social a s tým, že „radikálni ľavicoví šialenci“ Bidenovi vzali prezidentstvo. „Týmto ruším všetky exekutívne príkazy a všetko ostatné, čo nepodpísal priamo krivý Joe Biden, pretože ľudia, ktorí obsluhovali automatické pero, tak urobili nelegálne. Joe Biden sa na procese automatického pera nepodieľal, a ak tvrdí, že áno, bude obvinený z krivej výpovede,“ dodal Trump.

Právne dôsledky tohto vyhlásenia, a najmä otázka, či má prezident právomoc zrušiť príkazy svojho predchodcu, alebo či použitie podpisového stroja, nazývaného aj automatické pero, je dôvodom na neplatnosť, nie sú v tejto chvíli podľa agentúry AFP jasné.

Z republikánskeho tábora sa už dlho šíria špekulácie, či demokrat Biden bol v 82 rokoch na konci svojho prezidentstva ešte schopný plniť svoje úlohy a skutočne sám rozhodoval a podpisoval všetky dokumenty. Používanie automatického pera Bidenovou administratívou vyšetruje tiež príslušný výbor Snemovne reprezentantov vedený republikánmi.

Biden Trumpove obvinenia už skôr odmietol ako „smiešne a nepravdivé“. „Dovoľte mi jedno ujasniť: Počas svojho prezidentstva som rozhodoval ja,“ uviedol vo vyhlásení. „Rozhodoval som o milostiach, dekrétoch, zákonoch a oznámeniach,“ dodal.

Viac na túto tému: #Joe Biden #Donald Trump
