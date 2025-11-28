Hlavná európska prokurátorka píše Európskej komisii: Kritizuje zmenu zákona o oznamovateľoch na Slovensku

K tomuto záveru dospela analýzou navrhovanej legislatívy na základe Nariadenia EP a Rady EÚ zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.
Cieľom navrhovaného zákona je obmedziť ochranu oznamovateľov na niekoľko kategórií osôb, najmä takých, ktoré nie sú priamo zamestnancami subjektov, na ktorých protiprávne konanie sa poukazuje, uvádza sa vo vyhlásení EPPO. Nedostatočná ochrana všetkých oznamovateľov vrátane policajných zložiek vážne obmedzuje odhaľovanie, nahlasovanie a vyšetrovanie trestných činov, najmä korupcie, dodala prokuratúra.Čítajte viac Žilinka sa pustil do Šutaja Eštoka. Likvidácia úradu oznamovateľov nás môže vyjsť draho
Spomínaný návrh vlády SR tiež podľa nej zavádza retroaktivitu zmien, ktoré v prípade prijatia priamo ovplyvnia aj živé prípady, ktorými sa zaoberá Európska prokuratúra.
Hlavná európska prokurátorka v tejto súvislosti informovala Európsku komisiu, že návrh v prípade prijatia môže negatívne ovplyvniť efektivitu vyšetrovania i celkovú úroveň ochrany finančných záujmov EÚ.Čítajte viac Úrad pokutoval ministra, teraz končí. V koalícii priznávajú, že ide o výmenu šéfky inštitúcie
EPPO je nezávislá prokuratúra Európskej únie. Zodpovedá za vyšetrovanie, stíhanie a vznesenie obžaloby z trestných činov voči finančným záujmom EÚ.
Mimovládky apelujú na poslancov, aby úrad nerušili
Mimovládne organizácie apelujú na poslancov parlamentu, aby nerušili Úrad na ochranu oznamovateľov, zvolávajú protestný pochod pred Národnú radu (NR) SR. Ako informovali Nadácia Zastavme korupciu, VIA IURIS a Transparency International Slovensko, protestný pochod vyrazí v utorok 2. decembra o 17:00 z Námestia Slobody v Bratislave. Vyvrcholí pred budovou zákonodarného orgánu, kde sa bude konať protestné zhromaždenie. K iniciatíve sa pripájajú aj ďalšie organizácie a iniciatívy, spolu s občanmi chcú apelovať na poslancov, aby odmietli nový zákon, ktorý má narýchlo a bez diskusie zlikvidovať Úrad na ochranu oznamovateľov. Účastníkov protestu vyzývajú, aby si na protest priniesli píšťalky, sú symbolom oznamovateľov korupcie.Čítajte viac Pellegrini váha, či podpíše zákon, ktorým zanikne protikorupčný úrad. Z diania v politike je „zhrozený“
Reagujú na postup vládnej koalície, ktorá v sobotu 22. novembra na mimoriadnom zasadnutí vlády rozhodla o zrušení ďalšej nezávislej protikorupčnej inštitúcie. Návrh je momentálne v parlamente, prerokúvaný je v skrátenom legislatívnom konaní. Mimovládky sú toho názoru, že daný zákon môže zásadne zúžiť ochranu ľudí, ktorí sa „pri strete s korupciou rozhodnú chrániť naše spoločné peniaze a riskovať tak svoje zamestnanie".Čítajte viac Žilinka v pléne tvrdo kritizoval vládu: Krátené konanie k rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov je nezákonné
„Ak dovolíme, aby vláda takýmto spôsobom opäť zarezala nezávislú inštitúciu, ktorá má chrániť občanov, bude to znamenať ďalší posun Slovenska k autokratickým režimom,” vraví riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Mimovládne organizácie poukázali, že návrh zákona a proces jeho prijímania už kritizovali prezident Peter Pellegrini, generálny prokurátor Maroš Žilinka, ale aj Rada prokurátorov, Právny inštitút, Európska komisia či Protimonopolný úrad a Najvyšší kontrolný úrad. Kritike ho podrobili aj zástupcovia podnikateľov a zamestnávateľov a mnoho ďalších slovenských či zahraničných inštitúcií.Čítajte viac Oznamovateľom hrozí šikana a Slovensku ďalší spor s EÚ. Rada prokurátorov zásadne nesúhlasí so zrušením ÚOO
„Vládna väčšina naďalej ignoruje všetky výhrady týkajúce sa procesu prijímania zákona, jeho možnej protiústavnosti aj rozporu s európskym právom,” myslí si riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková. Je toho názoru, že vláda likviduje ochranu oznamovateľov napriek riziku prepadnutia platieb z Plánu obnovy či možných pokút od Európskej komisie. „Preto je dôležité, aby ľudia opäť vyšli do ulíc a pripomenuli politikom, že takto si tvorbu zákonov v demokratickom štáte nepredstavujú," dodala.Čítajte viac Právni experti tvrdo kritizujú vládny plán: rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov je zneužitie moci a porušenie práva EÚ
„Slovensko bolo pre Európu roky vzorom pre pravidlá chrániace ľudí, ktorí upozorňujú na korupciu. Tieto účelové zmeny bez riadnych argumentov a zákonného postupu, môžu vážne skomplikovať život nielen vyše stovke ľudí s už udeleným statusom chráneného oznamovateľa, ale hlavne odradiť od oznamovania korupcie množstvo ďalších,“ vyjadril sa riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Preto považuje za dôležité, aby sa v tejto situácii občania postavili za Úrad na ochranu oznamovateľov.