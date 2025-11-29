Jermak chcel byť pilot. Bez Zelenského by do politiky nešiel a túžil s ním zostať do konca. Po demisii odchádza na front

Najprv sa však aspoň stručne pozrime na súkromný život Jermaka, ktorý pred týždňom oslávil svoje 54. narodeniny a tento piatok podal demisiu. Je bezdetný, nikdy sa neoženil. Matku mal Rusku, otca Ukrajinca. Zoznámili sa v Kyjeve, kam z Leningradu pricestovala na trojdňový poznávací zájazd. Z výletu bola láska, potom sobáš a neskôr dvaja synovia (Denys Jermak je mladší od svojho brata o osem rokov.)
Andrij Jermak celý svoj život žije v Kyjeve, kde aj chodil na vysokú školu. V staršom rozhovore pre noviny Ukrainska pravda naznačil, že jeho kariéra mohla vyzerať celkom inak: „Chcel som byť pilot, ale na leteckú fakultu v danom roku prijímali na štúdium iba budúcich palubných inžinierov. Nebolo to pre mňa, okre toho som nemal rád matematiku." Naopak, bavili ho humanitné predmety. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo.
Dva roky po absolvovaní univerzity založil firmu, ktorá sa špecializovala na ochranu práva duševného vlastníctva a obchodné právo. Po dlhšom čase spoznal Zelenského, s ktorým sa spriatelil. Bol vtedy vychádzajúcou hviezdou zábavného šoubiznisu. Komikovi, ktorého Ukrajinci čoraz viac obdivovali, začal poskytovať právne služby.
Keď sa Zelenskyj rozhodol kandidovať na jar 2019 v prezidentských voľbách, Jermak zamieril do politiky spolu s ním. Po jeho boku ako podporovateľ, ktorého si potom Zelenskyj po volebnom triumfe vybral za jedného z poradcov a vo februári 2020 ho posunul vyššie: Jermaka vymenoval za nového šéfa prezidentskej kancelárie. „Som človek, ktorý musí zabezpečiť fungovanie úradu, aby prezident mohol naplno realizovať svoje plány," poznamenal Jermak v rozhovore pre server Babel.
Nebudeme ďaleko od pravdy, keď doplníme, že významnú funkciu Jermak využil aj na presadzovanie vlastných cieľov. Pochopiteľne to mohlo mnohým prekážať v spojitosti s tým, že ho nezvolili občania. Určite mu patrilo napríklad silné slovo v oblasti personálnej politiky.
Jermakovi sa pripisuje to, že v septembri 2024 musel skončiť na čele ministerstva zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Dráždil Jermaka, ktorý sa usiloval o väčšiu kontrolu nad rezortom diplomacie," ozrejmil vtedy server Politico. Do funkcie, ktorú zastával Kuleba, šéf prezidentskej kancelárie presadil u Zelenského Andrija Sybihu. Sebe blízkeho človeka, pretože dovtedy bol zástupcom Jermaka. Odvtedy sa hovorilo, že Jermak je v skutočnosti ten, kto riadi ministerstvo zahraničných vecí. Dalo sa to odhadnúť aj z toho, že často sa na rokovaniach so zahraničnými spojencami objavoval bez Sybihu.
Server Euronews poznamenal, že aj novým generálnym prokurátorom sa stal jeden z obľúbencov Jermaka. Je ním Ruslan Kravčenko, ktorý túto funkciu prevzal v júni tohto roku. A ešte do tretice spomeňme Juliju Svyrydenkovú: v minulosti mala u Jermaka rovnakú funkciu ako Sybiha. Zjavne to bol Jermak, kto ju najprv pretlačil za ministerku hospodárstva a v lete tohto roku nakoniec za novú predsedníčku vlády.
Rôzne rebríčky, ktoré zostavujú médiá, treba brať s rezervou, ale asi niečo bude pravdy na tom, čo vlani publikoval prestížny americký týždenník. Časopis Time zaradil Jermaka medzi 100 najvplyvnejších ľudí na svete v roku 2024. Tvrdenia o svojom prílišnom vplyve však popieral alebo prinajmenšom zľahčoval. Zmienil sa o tom napríklad v lete tohto roku, keď prišiel odpovedať na otázky vysokoškolákov v Kyjeve. Jeden zo študentov si doňho počas besedy rypol, že sa zdá, že prezidentská kancelária, ktorú riadi, vytvára paralelné mocenské centrum. „Vznikol taký dojem, že všetko v štáte robí tento úrad, ale v skutočnosti to tak vôbec nevyzerá," reagoval Jermak podľa novín Ekonomičeskaja pravda.
Jermak tvrdil, že svoje pôsobenie v politike spojil so Zelenským. Poukázal na to vo veľkom rozhovore, ktorý v júni 2020 poskytol denníku Livyj bereh (Ľavý breh): „Vždy som opakoval a opakujem: Prišiel som s týmto prezidentom a s ním odídem. Nikdy by som nešiel do politiky, keby ho nebolo. Som v nej s ním a pre neho." Jednoznačne teda povedal, že v politike zostane, pokiaľ v nej bude Zelenskyj. Respektíve do tej doby, keď prezident bude považovať jeho prácu za prínosnú. Demisiou Jermaka sa ich spoločný politický príbeh skončil predčasne.
Pripomeňme, že Jermak sa rozhodol vzdať sa funkcie po domovej prehliadke, ktorú vykonali príslušníci Národného protikorupčného úradu. Jeho vedenie zatiaľ neobjasnilo, prečo si naňho posvietili. Zrejme to však súviselo s úplatkárskou aférou v štátnej spoločnosti Enerhoatom, ktorá už dva týždne otriasa Ukrajinou. Vyšetrovatelia zatiaľ proti Jermakovi nevzniesli nijaké obvinenie.
V noci z piatka na sobotu server New York Post informoval, že Jermak odchádza z Kyjeva. Oznámil to v esemeske, ktorú poslal médiám. „Idem na front a som pripravený na akékoľvek represie. Som čestný a slušný človek." Doplnil, že sa ospravedlňuje, keď nebude reagovať na telefonáty. Znamená to, že po demisii sa rozhodol odmlčať sa.
Jermak poznamenal, že svoj odchod na front spája s tým, že nijako nechce škodiť Zelenskému. Upozornil pritom opakovane, že sa cíti byť nevinný. Nespresnil, čo plánuje robiť pri frontovej línii, respektíve či vstupuje do armády, aby bojoval proti ruským vojakom. „Slúžil som Ukrajine. Možno sa ešte uvidíme. Sláva Ukrajine!" uzavrel Jermak.