Medveď v Japonsku zaútočil na muža na verejnom záchode, ten sa ubránil

Muž sa šelme dokázal ubrániť a vyviazol len s ľahkým zranením. Ide o ďalší z rekordného počtu medvedích útokov, ktoré už si tento rok v Japonsku vyžiadali 13 obetí, informovala agentúra Kjódó.
Muž polícii oznámil, že sa v piatok ráno práve chystal vyjsť z verejného záchoda, keď si všimol, ako dovnútra nakukuje meter až meter a pol dlhý medveď. Muž sa ľakol a spadol na chrbát, ale zachoval duchaprítomnosť a začal do medveďa kopať, čím ho zahnal.
V Japonsku zaznamenali od apríla tohto roka takmer 200 útokov medveďa na človeka. Väčšina z nich sa stala v severojaponskej prefektúre Akita a v prefektúrach Iwate a Fukušima na severovýchode krajiny.
Rastúci počet medveďov, nedostatok prirodzených zdrojov potravy – vrátane žaluďov a bukvíc – spôsobený klimatickými zmenami a vyľudňovanie vidieckych oblastí, vedú v Japonsku k častejším stretom ľudí s týmito šelmami. Útoky medveďov zvyčajne vrcholia v októbri a novembri, keď sa zvieratá intenzívne kŕmia pred zimným spánkom.
Starnúca skupina poľovníkov, na ktorú sa úrady kedysi spoliehali, je teraz preťažená. Vláda už preto povolala na pomoc armádu a povolila policajtom, aby v prípade nutnosti medveďov strieľali.
Japonský poddruh medveďa ušatého (Ursus thibetanus japonicus), ktorý je rozšírený po väčšine japonského územia, môže vážiť až 130 kilogramov. Medveď ussurijský (Ursus arctos lasiotus), ktorý žije na severojaponskom ostrove Hokkaidó, môže vážiť až 400 kilogramov.