Spojené štáty zastavili udeľovanie azylu všetkým cudzincom

Ministerstvo zahraničných vecí zároveň prestalo vydávať víza Afgancom v reakcii na stredajšiu streľbu, pri ktorej podľa úradov afganský imigrant neďaleko Bieleho domu zastrelil príslušníčku Národnej gardy a ťažko zranil jej kolegu.
„USCIS pozastavila všetky azylové rozhodnutia až do chvíle, keď budeme môcť zaručiť, že budú všetci cudzinci preverení a skontrolovaní v maximálnej možnej miere,“ uviedol bez ďalších podrobností Edlow.Čítajte viac „Odstránim každého.“ Trump chce zastaviť migráciu z tretieho sveta a deportovať z USA milióny ľudí
Trump vo štvrtok svoj plán zverejnil krátko po tom, ako oznámil úmrtie 20-ročnej gardistky Sarah Beckstromovej, z ktorej vraždy bude obžalovaný 29-ročný Afganec, ktorý prišiel do krajiny v roku 2021 ako jeden z tisícok ľudí, ktorí s USA spolupracovali v boji proti Talibanu.
Minister zahraničia Marco Rubio v piatok pode Reuters oznámil, že jeho úrad nebude až do odvolania vydávať víza ľuďom s afganskými pasmi.
Trump sa už pred tragickou streľbou rozhodol v rámci svojho protimigračného plánu výrazne obmedziť počet ľudí, ktorí môžu v USA dostať azyl. Biely dom v októbri oznámil, že dramaticky zníži počet prijímaných utečencov, teda ľudí čeliacich perzekúcii či utekajúcich pred vojnou. V nasledujúcich 12 mesiacoch ich má byť najviac 7 500, zatiaľ čo za Trumpovho predchodcu Joea Bidena to bolo až 125 000.