ONLINE: FT píše o ukrajinskej Hlave XXII.: Zlé teraz, možno ešte horšie potom. Rusi mohutne zaútočili na Kyjev

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 375 dní
7:30 Ukrajina teraz čelí situácii ako v Hlave XXII. amerického spisovateľa Josepha Hellera, píše denník Financial Times. Rusko trvá na tom, aby sa kyjevské sily stiahli zo všetkých častí Donecka, ktoré v súčasnosti majú Ukrajinci v rukách, vrátane kľúčových bášt Slovianska a Kramatorska, ktoré sa Rusku nepodarilo dobyť napriek takmer štyrom rokom intenzívnej vojny.
Kyjev má pravdu, keď odmieta plán požadujúci kapituláciu bez odporu – ale pokračovaním v boji riskuje, že sa boj stane márnym, keďže sa vojenské vyhliadky zhoršujú, s rizikami vrátane nedostatku vojakov, straty vybavenia a ruského postupu. Ak Ukrajina bude naďalej klásť odpor, zhoršujúca sa dynamika bojiska do roku 2026 by mohla Rusku umožniť obsadiť celý Donbas (alebo dokonca viac), čím by sa odstránila kľúčová prekážka prímeria a Ukrajine by zostal rovnaký konečný výsledok, len za horších podmienok, uvádza vojenský analytik Franz-Stefan Gady vo Financial Times.
Ukrajina sa, podobne ako Yossarian z Hlavy XXII., ocitá v pasci logiky, kde každá racionálna voľba môže viesť k rovnakému katastrofickému výsledku. Táto dilema nie je nová. Daytonská dohoda, sprostredkovaná v roku 1995, ukončila mučivú vojnu v Bosne po intervencii NATO. Alija Izetbegović, prvý prezident Bosny a Hercegoviny, verejne uznal neriešiteľnú dilemu svojej krajiny – neschopnosť dosiahnuť dobrý mier, ale zároveň neschopnosť udržať spravodlivú vojnu na dosiahnutie lepšieho výsledku.
Ukrajina čelí niečomu až prízračne podobnému: je nútená vyberať si medzi nedostatočným mierom, jeho neistým udržiavaním a rizikom bojov, ktoré nakoniec vedú k horšej dohode.
Mierové dohody zvyčajne fungujú iba vtedy, keď si obe strany môžu navzájom dôverovať, alebo keď silný vynucovací orgán spôsobí, že porušovanie mieru je neúnosne nákladné. Keď je vynucovanie mieru slabé, sú pravdepodobné „nástupnícke vojny“. Dnes USA a Európa nemajú jednotnú vôľu alebo schopnosť zaručiť budúcu bezpečnosť Ukrajiny. Rusko vníma konflikt ako regionálnu vojnu proti NATO – údajne existenčnú bitku, pre ktorú je Moskva ochotná znášať roky krviprelievania, kým nedosiahne svoje ciele. Problém so záväzkami zostáva v podstate nevyriešený.
Prijatie mierového plánu, ktorý teraz zahŕňa vzdanie sa ťažko vydobytého územia, obmedzenie suverénnej obrany, udelenie amnestie za vojnové zločiny a vzdanie sa ochrany NATO – to všetko výmenou za neisté odstrašenie – by mohlo viesť k vážnemu narušeniu vzťahov medzi civilistami a armádou a destabilizácii Ukrajiny ako celku. Súčasná vojenská situácia neoprávňuje vzdanie sa týchto území a takéto ústupky by takmer určite rozdúchali naratív „bodnutia do chrbta“ medzi dôstojníkmi – čím by sa podkopala dôvera v civilné vedenie Ukrajiny.
Vojenská situácia však nie je taká hrozná, aby ospravedlňovala „diktátorské opatrenia“. Kolaps frontovej línie nehrozí a ukrajinské ozbrojené sily zostávajú impozantným bojovým strojom. Rusko bude mať v roku 2026 problém úspešne dobyť Sloviansk a Kramatorsk. Napriek tomu celková trajektória vojny zostáva pre Ukrajinu negatívna. Rusko utrpelo ťažké straty, ale jeho schopnosť absorbovať ich a posilniť svoje sily prevyšuje ukrajinskú. Ak Kyjev stratí ešte viac územia alebo ak sa jeho ozbrojené sily vyčerpajú, rokovania sa ešte viac posunú v prospech Ruska, píše Financial Times.
Pri rokovaniach z oslabenej pozície krajina často čelí tragickej voľbe: bojovať ďalej v nádeji na lepšiu dohodu alebo akceptovať straty teraz a riskovať vnútorné nepokoje. Lídri často stavajú na pokračovanie v boji – dúfajúc, že sa tak vyhnú obviňovaniu doma.
Ukrajinské rozhodnutia sa môžu zredukovať na „zlé teraz, alebo možno ešte horšie neskôr“. Donbas nemožno opustiť bez boja, no boje ohrozujú tie isté ústupky vynútené za oveľa horších podmienok, zatiaľ čo prísľub západnej podpory je čoraz neistejší a vyhliadky na skutočne spravodlivý mier ustupujú. Niekedy krutá logika vojny znamená, že jedinou cestou von je trpký kompromis – aj keď viete, ako veľmi je neudržateľný, dodáva Gady vo Financial Times.
7:25 Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí nočnému útoku ruských striel a dronov, ktorý zabil najmenej jedného človeka a 11 ľudí vrátane dieťaťa zranil. Uviedol to šéf miestnej vojenskej správy Tymur Tkačenko, podľa ktorého vypukli požiare vo viacerých obytných domoch.
Pode Tkačenka bol mŕtvy muž objavený vo Svjatošinskom obvode Kyjeva. Medzi 11 zranenými je jedna žena vo vážnom stave. Útok stále pokračuje a ľudia by sa nemali vzďaľovať z krytov, napísal Tkačenko nad ránom.
Starosta Vitalij Kličko uviedol, že útok spôsobil požiar v spodných poschodiach výškovej obytnej budovy západne od centra hlavného mesta. Ďalší požiar podľa neho vypukol v dome v centrálnej časti Kyjeva, podarilo sa ho však rýchlo uhasiť. Podľa Tkačenka na zasiahnutých miestach pracujú záchranné tímy.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Rusko pravidelne útočí dronmi aj raketami na ukrajinské hlavné mesto, ktoré za posledné mesiace registrovalo desiatky mŕtvych civilistov. Posledný veľký útok hlásil Kyjev v utorok, keď podľa tamojších činiteľov zabili nočné ruské údery sedem ľudí.