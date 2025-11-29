Pravda Správy Svet Motoristi budú trvať na nominácii Filipa Turka do českej vlády. Macinka trvá na tom, aby dostal šancu

Motoristi budú trvať na nominácii Filipa Turka do českej vlády. Macinka trvá na tom, aby dostal šancu

Motoristi budú trvať na nominácii svojho čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je najviditeľnejšou osobnosťou strany. V relácii O päť minút dvanásť v televízii Nova to povedal predseda Motoristov Peter Macinka.

29.11.2025 12:25
debata
Pravda vo svete: Politológ Kubáček o situácii v Česku: Pavel vstupuje do priestoru, kam sa neodvážil ani Zeman. Česi a Slováci sa znovu zblížia
Video

Podobne sa dnes vyjadril aj v rozhovore pre Novinky.cz. Prezident Peter Pavol má k Turkovi ako členovi vlády výhrady, čo zopakoval aj v stredu na schôdzke pravdepodobnému budúcemu premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO).

„Pevne verím, že Filip Turek vo vláde bude. My ho nominovať oficiálne budeme. Babiš v stredu uviedol, že hlava štátu má problém s Turkovou nomináciou z právnych dôvodov. "Nepoznáme žiadne právne dôvody, ktoré by mali brániť jeho vymenovaniu za člena vlády. Je to mimoriadny politický talent a zaslúži si dostať šancu. A ja trvám na tom, aby ju dostal,“ poznamenal Macinka. S prezidentom si chce vec vyjasniť.

Motoristi navrhli Turka nakoniec na ministra životného prostredia, pôvodne ho chceli do čela diplomacie. V Černínskom paláci by mal podľa návrhu nakoniec zasadnúť Macinka, ktorý bol pôvodne kandidátom na ministra životného prostredia.

Pavel, Babiš Čítajte viac Pehe: Babiš vie, že Turek je absolútne nevhodný kandidát na ministra zahraničných vecí

Turek čelí okrem iného kritike za kontroverzné rasistické či homofóbne príspevky na sociálnych sieťach. Podľa Denníka N tiež zverejňoval početné narážky na nacistického vodcu Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky sa ospravedlnil, u niektorých autorstvo odmieta. Minister zahraničia v demisii Ján Lipavský (za ODS) v dnešnej diskusii uviedol, že problematická bola celá séria Turkových výrokov či komentárov.

Práve Lipavského najskôr odmietal vymenovať za ministra zahraničia vlády Petra Fialu (ODS) prezident Miloš zeman. Procesne sa podľa Lipavského môže nájsť paralela so súčasnou situáciou, obsahovo je to ale úplne iné. „V mojom prípade si Miloš Zeman potreboval vybrať jedno meno, aby sa vymedzil voči nastupujúcej vláde a dokázal svoju silu. A nepodarilo sa mu to,“ povedal Lipavský.

Pavel, Babiš Čítajte viac Nová česká tragikomédia. V hlavnej úlohe Andrej Babiš
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Andrej Babiš #Babišova vláda #Filip Turek
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"