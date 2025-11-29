Motoristi budú trvať na nominácii Filipa Turka do českej vlády. Macinka trvá na tom, aby dostal šancu

Podobne sa dnes vyjadril aj v rozhovore pre Novinky.cz. Prezident Peter Pavol má k Turkovi ako členovi vlády výhrady, čo zopakoval aj v stredu na schôdzke pravdepodobnému budúcemu premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO).
„Pevne verím, že Filip Turek vo vláde bude. My ho nominovať oficiálne budeme. Babiš v stredu uviedol, že hlava štátu má problém s Turkovou nomináciou z právnych dôvodov. "Nepoznáme žiadne právne dôvody, ktoré by mali brániť jeho vymenovaniu za člena vlády. Je to mimoriadny politický talent a zaslúži si dostať šancu. A ja trvám na tom, aby ju dostal,“ poznamenal Macinka. S prezidentom si chce vec vyjasniť.
Motoristi navrhli Turka nakoniec na ministra životného prostredia, pôvodne ho chceli do čela diplomacie. V Černínskom paláci by mal podľa návrhu nakoniec zasadnúť Macinka, ktorý bol pôvodne kandidátom na ministra životného prostredia.Čítajte viac Pehe: Babiš vie, že Turek je absolútne nevhodný kandidát na ministra zahraničných vecí
Turek čelí okrem iného kritike za kontroverzné rasistické či homofóbne príspevky na sociálnych sieťach. Podľa Denníka N tiež zverejňoval početné narážky na nacistického vodcu Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky sa ospravedlnil, u niektorých autorstvo odmieta. Minister zahraničia v demisii Ján Lipavský (za ODS) v dnešnej diskusii uviedol, že problematická bola celá séria Turkových výrokov či komentárov.
Práve Lipavského najskôr odmietal vymenovať za ministra zahraničia vlády Petra Fialu (ODS) prezident Miloš zeman. Procesne sa podľa Lipavského môže nájsť paralela so súčasnou situáciou, obsahovo je to ale úplne iné. „V mojom prípade si Miloš Zeman potreboval vybrať jedno meno, aby sa vymedzil voči nastupujúcej vláde a dokázal svoju silu. A nepodarilo sa mu to,“ povedal Lipavský.Čítajte viac Nová česká tragikomédia. V hlavnej úlohe Andrej Babiš