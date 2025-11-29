Ukrajinskí vyjednávači smerujú do USA. Zelenskyj prezradil, kto ich povedie

„Tajomník RNBO a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov spolu s tímom sú už na ceste do Spojených štátov. Rustem dnes predložil správu a úloha je jasná: rýchlo a zásadne vypracovať kroky potrebné na ukončenie vojny,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X.
Ukrajinský prezident zdôraznil, že Kyjev naďalej spolupracuje s Washingtonom čo najkonštruktívnejším spôsobom. „Očakávame, že výsledky stretnutí v Ženeve budú teraz prerokované v Spojených štátoch," dodal.
Americký prezident Donald Trump nalieha, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve, poznamenala DPA.
Vedúcim ukrajinskej delegácie na rokovaniach s USA bol doteraz Andrij Jermak, ktorý však v piatok odstúpil z funkcie vedúceho prezidentskej kancelárie. Ako informovala BBC, práve Jermak vo štvrtok avizoval druhú schôdzku vyjednávačov rokujúcich o najnovšom mierovom pláne pre Ukrajinu.