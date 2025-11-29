VIDEO: Ukrajina roztrhala ruské tankery. Námorné drony udreli na tieňovú flotilu

Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z tej istej služby uviedla, že Ukrajina stojí za útokom na dva ropné tankery Kairos a Virat, ktoré v piatok otriasli výbuchy v Čiernom mori. Turecké ministerstvo dopravy uviedlo, že jednu z týchto lodí v sobotu ráno ráno zasiahlo bezposádkové námorné plavidlo.
„Modernizované námorné drony Sea Baby úspešne zasiahli tieto plavidlá,“ povedal nemenovaný zdroj z SBU agentúre AFP a poskytol video, ktoré údajne ukazuje drony útočiace na tankery. Zdroj Reuters dodal, že oba tankery boli vážne poškodené, takže sú de facto vyradené z prevádzky. „To zasadí preprave ruskej ropy značnú ranu,“ uviedol. Reuters výslovne nespomenul mená lodí a poznamenal, že zdroj neuviedol presný čas útoku.
„SBU pokračuje v aktívnych krokoch na obmedzenie finančných možností Ruska viesť vojnu proti Ukrajine. Námorné drony Sea Baby vyradili z prevádzky lode, ktoré mohli prevážať ropu v hodnote takmer 70 miliónov dolárov a pomáhali Kremľu obchádzať medzinárodné sankcie,“ uviedol agentúre UNIAN informovaný zdroj v SBU.
Turecké ministerstvo dopravy v piatok večer podľa AFP uviedlo, že dva prázdne ropné tankery Virat a Kairos zaznamenali výbuchy, ktoré sa obišli bez obetí na životoch.
Najprv explóziu ohlásila loď Kairos, ktorú výbuch zasiahol neďaleko Bosporu. Tanker smeroval podľa tureckých úradov do ruského prístavu Novorossijsk, významného terminálu pre vývoz ruskej ropy. Neskôr výbuch zasiahol aj tanker Virat. Turecké ministerstvo vtedy neuviedlo príčinu explózií, upozorňuje AFP.
„(Tanker) Virat… dnes ráno opäť napadli bezposádkové námorné plavidlá,“ uviedlo turecké ministerstvo dopravy. Dodalo, že tanker utrpel menšie škody na pravoboku a nikto z 20-člennej posádky nebol zranený.
Oba tankery, ktoré podľa webu VesselFinder plávajú pod gambijskou vlajkou, podliehajú západným sankciám za prepravu ropy z ruských prístavov, poznamenala AFP. Lode zrejme patria do ruskej „tieňovej flotily“, ktorá slúži na pašovanie ruskej ropy, na ktorej predaj uvalili sankcie európske krajiny a USA kvôli ruskej invázii na Ukrajinu. Predaj ropy je podľa EÚ a USA jedným z hlavných zdrojov príjmov Moskvy na financovanie vojny proti Ukrajine.
AFP v inej správe s odvolaním sa na spoločnosť Kaspické konsorcium (CPC) uviedla, že ráno zastavil prevádzku ropný terminál pri ruskom prístave Novorossijsk po tom, čo útok námorného dronu poškodil jedno z troch kotvísk. „Nakládka a ďalšie operácie boli zastavené a tankery odklonené,“ uviedla spoločnosť CPC, ktorá zariadenie prevádzkuje. Nikto podľa nej nebol zranený. Ukrajina sa už štvrtý rok bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii.
Útok na hlavný ropný terminál pri Novorossijsku
Hlavný ruský ropný terminál v blízkosti prístavu Novorossijsk v sobotu v skorých ranných hodinách zastavil prevádzku po útoku námorného dronu, ktorý zasiahol jedno z troch kotviacich miest. Kaspické ropovodné konzorcium (CPC), ktoré terminál vlastní, uviedlo, že prevádzku obnoví až po pominutí hrozby ďalších útokov dronov. Vo vyhlásení neuviedlo, kto je za útok zodpovedný.
Ukrajina, ktorá pravidelne útočí na ruské energetické zariadenia v snahe oslabiť možnosť Kremľa financovať vojnu, incident bezprostredne nekomentovala.
Ropovod CPC, ktorý sa začína v Kazachstane a končí práve v termináli pri Novorossijsku, patrí medzi najväčšie na svete podľa objemu prepravovanej ropy a zabezpečuje približne jedno percento svetových dodávok.
„V dôsledku cieleného teroristického útoku námorných dronov utrpelo o 4:06 moskovského času kotviace miesto SMP-2 vážne poškodenie. Jeho ďalšia prevádzka nie je možná,“ uviedlo na komunikačnej platforme Telegram CPC.
