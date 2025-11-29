Pravda Správy Svet Trumpova výstraha svetu: USA úplne uzavreli vzdušný priestor nad Venezuelou. Napätie stúpa

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že vzdušný priestor nad Venezuelou a v jej okolí bude úplne uzavretý. Napísal to na sociálnej sieti Truth Social po tom, čo Federálny letecký úrad USA (FAA) minulý týždeň varoval aerolínie pred „zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou“. Podľa agentúry AFP ide o ďalšiu eskaláciu sporu s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom.

29.11.2025 15:15
USA Venezuela lode vojenské nasadenie drogy... Foto: ,
Na archívnej snímke torpédoborec USS Gravely. Americký prezident Donald Trump vyslal tri vojenské lode k pobrežiu Venezuely v rámci boja proti obchodovaniu s drogami.
Trump vo svojom príspevku napísal: „Všetkým aerolíniám, pilotom, dílerom drog a obchodníkom s ľuďmi: vezmite prosím na vedomie, že VZDUŠNÝ PRIESTOR NAD A OKOLO VENEZUELY JE ÚPLNE UZAVRETÝ.“ Bližšie sa k záležitosti nevyjadril.

FAA ešte pred tým upozornila veľké aerolínie na „potenciálne nebezpečnú situáciu“ pri preletoch nad Venezuelou v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie a zvýšenej vojenskej aktivity v krajine alebo jej okolí, pripomína The Guardian.

Zničujúci zásah. Armáda USA znovu zaútočila na venezuelskú loď. Boli na nej "narkoteroristi", tvrdí Hegseth
Napätie medzi Venezuelou a Spojenými štátmi v posledných mesiacoch stúpa najmä v dôsledku zvýšenej vojenskej prítomnosti USA v Karibiku, ktorú Washington obhajuje deklarovaným bojom proti pašovaniu drog. Americké útoky na plavidlá podozrivé z tejto činnosti si vyžiadali najmenej 83 obetí. USA však doposiaľ nezverejnili dôkazy, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.

Trumpova vláda navyše viní Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Caracas naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k jej rope.

Trump, Maduro Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi

Letecké úrady USA minulý týždeň vyzvali civilné lietadlá využívajúce venezuelský vzdušný priestor na opatrnosť z dôvodu „zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie a zvýšenej vojenskej aktivity vo Venezuele a jej okolí“.

USA opäť zaútočili na loď v Karibiku
Šesť leteckých spoločností v reakcii pozastavilo lety do Venezuely, ktorá ich činnosť v krajine následne zakázala s vyhlásením, že sa „pridali k činom štátneho terorizmu podporovaného vládou Spojených štátov“.

Denník New York Times v piatok informoval, že Trump a Maduro minulý týždeň spolu telefonovali a hovorili o možnom stretnutí v USA. Rozhovor sa konal deň po tom, ako šéf Bieleho domu vyhlásil, že čoskoro sa začnú operácie zamerané na zastavenie venezuelského pašovania drog po súši.

