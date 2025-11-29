Trumpova výstraha svetu: USA úplne uzavreli vzdušný priestor nad Venezuelou. Napätie stúpa

Trump vo svojom príspevku napísal: „Všetkým aerolíniám, pilotom, dílerom drog a obchodníkom s ľuďmi: vezmite prosím na vedomie, že VZDUŠNÝ PRIESTOR NAD A OKOLO VENEZUELY JE ÚPLNE UZAVRETÝ.“ Bližšie sa k záležitosti nevyjadril.
FAA ešte pred tým upozornila veľké aerolínie na „potenciálne nebezpečnú situáciu“ pri preletoch nad Venezuelou v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie a zvýšenej vojenskej aktivity v krajine alebo jej okolí, pripomína The Guardian.
Napätie medzi Venezuelou a Spojenými štátmi v posledných mesiacoch stúpa najmä v dôsledku zvýšenej vojenskej prítomnosti USA v Karibiku, ktorú Washington obhajuje deklarovaným bojom proti pašovaniu drog. Americké útoky na plavidlá podozrivé z tejto činnosti si vyžiadali najmenej 83 obetí. USA však doposiaľ nezverejnili dôkazy, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Trumpova vláda navyše viní Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Caracas naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k jej rope.Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi
Letecké úrady USA minulý týždeň vyzvali civilné lietadlá využívajúce venezuelský vzdušný priestor na opatrnosť z dôvodu „zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie a zvýšenej vojenskej aktivity vo Venezuele a jej okolí“.
Šesť leteckých spoločností v reakcii pozastavilo lety do Venezuely, ktorá ich činnosť v krajine následne zakázala s vyhlásením, že sa „pridali k činom štátneho terorizmu podporovaného vládou Spojených štátov“.
Denník New York Times v piatok informoval, že Trump a Maduro minulý týždeň spolu telefonovali a hovorili o možnom stretnutí v USA. Rozhovor sa konal deň po tom, ako šéf Bieleho domu vyhlásil, že čoskoro sa začnú operácie zamerané na zastavenie venezuelského pašovania drog po súši.