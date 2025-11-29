V nemeckom Giessen to vrie: Desaťtisíce protestujú proti novej mládeži AfD, polícia nasadila vodné delá

Proti demonštrantom, ktorí blokovali prístupové cesty k miestu konania zjazdu, použila polícia aj vodné delá, informovala agentúra DPA. Na mieste sú aj zranení. Polícia očakáva, že dnešných protestov sa zúčastní až 50-tisíc ľudí, aktuálne čísla zatiaľ nezverejnila. Nemecká tajná služba označila AfD v máji za preukázateľne krajne pravicovú extrémistickú stranu.
Kvôli blokádam sa zjazd v Giessene začal o viac než dve hodiny neskôr. Mnohí účastníci sa dlho nemohli dostať do výstavnej haly na severozápade mesta. S policajnou ochrankou nakoniec dorazili obaja predsedovia AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla. Zjazdu sa zúčastňuje aj predseda durínskej organizácie AfD a hlavná postava ultrapravicového krídla strany Björn Höcke. Popoludní oficiálne vznikla nová mládežnícka organizácia s názvom Generácia Nemecko (GD), ktorej predsedom sa stal 28-ročný braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm. Delegáti navrhovali aj názvy Mladá alternatíva či Mládež Germania, no tieto návrhy neprešli.
Mladí priaznivci AfD sa v minulosti združovali v spolku Mladá alternatíva (JA), ktorý fungoval pomerne nezávisle a vyvolával početné kontroverzie. Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV), ktorý má v Nemecku právomoci civilnej tajnej služby, ho považoval za preukázateľne pravicovo extrémistický, rovnako ako úrady v piatich spolkových krajinách na východe Nemecka. Keďže spolku hrozil zákaz, vedenie AfD sa od neho v januári tohto roka dištancovalo. Mladá alternatíva sa následne rozpustila.
Nástupnícka organizácia je oveľa užšie naviazaná na vedenie strany. Jej členom sa môže stať len ten, kto je už členom AfD. Podľa spolupredsedníčky AfD Weidelovej by mala Generácia Nemecko vychovávať „kádre“ pre AfD, keďže po krajinských voľbách budúci rok bude potrebné obsadiť množstvo postov. Napríklad v Sasku-Anhaltsku či Meklenbursku-Predpomoransku prieskumy predpovedajú AfD zisk až 40 % hlasov.
Proti konaniu zjazdu v Giessene protestovali od skorého rána tisíce a neskôr desaťtisíce ľudí. Hesenský minister vnútra Roman Poseck uviedol, že počas dňa by ich mohlo byť až 50-tisíc. Hesenské mesto Giessen má približne 92-tisíc obyvateľov. Polícia sa pripravila aj na možnosť, že sa protesty zvrhnú na násilné. Nasadila drony, vodné delá a jazdnú jednotku. Ide o jednu z najväčších policajných akcií v dejinách Hesenska. V pohotovosti sú aj miestne nemocnice.
Vodné delá polícia dnes ráno použila proti skupine asi 2 000 ľudí, ktorá zablokovala cestu B49 vedúcu do mesta. Väčšina protestov je zatiaľ podľa polície pokojná. Zúčastňujú sa na nich rôzne skupiny – od spolkov bojujúcich proti pravicovému extrémizmu, ako Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), cez odborové organizácie až po členov politických strán. Polícia však eviduje aj prítomnosť členov krajne ľavicových skupín.
Strana AfD je po februárových predčasných parlamentných voľbách najsilnejšou opozičnou stranou v Spolkovom sneme. Získala 20,8 % hlasov. V súčasných prieskumoch sa jej podpora pohybuje medzi 24 a 27 %, podľa niektorých by dokonca voľby tesne vyhrala. Nemecká civilná kontrarozviedka v máji označila AfD za preukázateľne pravicovo extrémistickú stranu. AfD sa proti tomu bráni na súde.Čítajte viac Krajná pravica s prívetivou tvárou? AfD chce vyzerať slušne, bojí sa zákazu