Americký úrad tvrdí, že kvôli očkovaniu proti covidu zomrelo 10 detí. Detaily správy však chýbajú

NYT ešte pred Makaryho vyhlásením napísal, že interná správa FDA dospela k záveru, že úmrtia týchto detí v dôsledku vakcíny proti covid-19 súviseli s myokarditídou, teda zápalom srdcového svalu. Správa, ktorú má NYT k dispozícii a ktorá nebola zverejnená, neobsahovala podrobnosti, ako je vek detí, či mali ďalšie zdravotné problémy alebo ako úrad určil súvislosť medzi očkovaním a úmrtím. Neuvádzala ani výrobcu vakcín.
„Ide o zásadné odhalenie. Americký úrad FDA po prvý raz uzná, že vakcíny proti covid-19 zabili americké deti,“ napísal vo správe zamestnancom vysoký predstaviteľ FDA Vinay Prasad. Jeho vyjadrenie podľa NYT predstavuje ďalší zásadný obrat federálnych úradov pod vedením ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho mladšieho, ktorý je hlasným odporcom očkovania.
Zdravotní predstavitelia počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa, keď boli vakcíny proti covid-19 vyvinuté v čase pandémie, naopak očkovanie podporovali ako život zachraňujúce opatrenie. Rovnako postupovala aj administratíva Joea Bidena.
Kennedyho tím obmedzil prístup k očkovaniu proti covid-19 pre osoby staršie ako 65 rokov a mladšie osoby so zdravotnými problémami. Odborníci na verejné zdravie odmietajú tvrdenia Kennedyho a ďalších členov súčasnej Trumpovej administratívy, že tieto vakcíny sú nebezpečné.
Bývalí federálni zdravotní predstavitelia uznali závažné, ale zriedkavé vedľajšie účinky vakcín proti covid-19, vrátane výskytu myokarditídy u dospievajúcich chlapcov a mladých mužov. Títo odborníci však zároveň poukázali na počet životov, ktoré vakcíny zachránili, a na fakt, že vírus spôsobil v USA viac než milión obetí. Podľa Americkej pediatrickej akadémie zomrelo od začiatku pandémie na COVID-19 približne 2 100 detí.Čítajte viac Amerického ministra Kennedyho kritizujú za lži o vakcínach a ohrozovanie verejného zdravia
Expert na vakcíny z detskej nemocnice vo Filadelfii Paul Offit kritizoval správu FDA s tým, že v nej chýba kontext, ako počet úmrtí či miera úmrtnosti na samotné ochorenie medzi očkovanými a neočkovanými deťmi, píše NYT. Offit uviedol, že do nemocnice prichádzali deti s myokarditídou súvisiacou s očkovaním, pričom tieto prípady sa rýchlo vyriešili.
„Na druhej strane sme videli deti prijaté do našej nemocnice s myokarditídou spôsobenou týmto vírusom,“ povedal Offit. Tieto prípady podľa neho boli závažné a viedli k hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti.