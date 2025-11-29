Orbán potrebuje mať Putina s Trumpom v Budapešti. Z Kremľa odišiel spokojný a hladný. Koľko zaplatil v reštaurácii?

Najprv poznámka o trase Orbánovho letu: budíček si nastavil asi už okolo tretej hodiny v noci, pretože limuzína ho priviezla na budapeštianske letisko o štvrtej hodine. Keby mohol letieť cez vzdušný priestor Ukrajiny, v Moskve by pristál o necelé dve a pol hodiny. Vládny špeciál ju však musel obletieť, čo zabralo trikrát viac času. Vzlietol preto už nadránom, aby Orbán stihol termín u Putina okolo obeda. „Išlo o ich pätnáste stretnutie za posledných pätnásť rokov," podotkol server HVG.
U našich južných susedov v podstate už v predstihu odštartovala predvolebná kampaň, takže rétorika Orbána je pochopiteľná: „Cestujem do Moskvy, aby som zabezpečil energetické dodávky pre Maďarsko na zimu a na ďalší rok za dostupné ceny," zdôraznil pred odletom. Tvrdil pritom, že jeho krajina nakupuje ropu i zemný plyn z Ruska lacnejšie v porovnaní s tým, ako vyzerajú ceny na svetových trhoch.Čítajte viac Sme skutočne závislí od Ruska? Moskva dodáva Slovensku len tretinu plynu, väčšina tečie z iných zdrojov
Cesta do Moskvy nadväzovala na výsledok rokovania s Trumpom, ktorý udelil Maďarsku dočasnú výnimku z amerických sankcií na dovoz energetických nosičov z Ruska. Zadarmo to však nebolo, lebo Orbán súhlasil so záväzkami v oblastiach atómovej energie, skvapalneného plynu a zbrojárskeho priemyslu v hodnote 1,2 miliardy eur v prospech účtu USA.
Energetická závislosť Maďarov na Rusoch veľmi leží v žalúdku Ukrajincom, ktorí hovoria, že vláda v Budapešti fakticky pomáha spolufinancovať Putinovu inváziu. „Maďarsko importuje z Ruska 80 percent ropy a plynu a 100 percent jadrového paliva. Tieto dodávky ročne prinášajú do ruského rozpočtu okolo 5 miliárd dolárov," upozornila stanica BBC.
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó konkretizoval objem tohto dovozu: „Od začiatku tohto roku prišlo z Ruska do Maďarska 8,5 milióna ton ropy a viac ako 7 miliónov kubických metrov zemného plynu," citoval ho denník Magyar Nemzet. Minister tvrdí, že bez cenovo výhodných ruských energií by maďarské domácnosti platili za elektrinu až trojnásobne viac peňazí.
Orbánovci po rokovaní v Kremli, ktoré trvalo až štyri hodiny, dali najavo, že s výsledkami debaty sú spokojní. Vyhlásili, že cesta splnila svoj účel: „Podarilo sa nám dosiahnuť cieľ. Bezpečnosť dodávok plynu a ropy pre Maďarsko je zaručená, Rusko si plní zmluvné záväzky," oznámil Szijjártó na sociálnej sieti Facebook.
Dánsky ekonóm Jacob Kirkegaard z analytického strediska Bruegel, naopak, poukázal na politiku Budapešti, ktorá odporuje logike EÚ. Maďarské energetické záujmy v Rusku sú v ostrom protiklade s politikou Európskej únie, ktorá sa chce zbaviť závislosti na jeho dodávkach. „Orbán ukázal Bruselu vztýčený prostredník," ostro reagoval Kirkegaard podľa serveru Euronews. Zdôraznil, že Maďarsko podkopáva jednotu v únii pri kľúčovom rozhodovaní o diverzifikácii energetických dodávok, respektíve pri odklone od nákupu ruských fosílnych palív. Doplnil to, čo často zaznieva od kritikov blízkych vzťahov medzi Budapešťou a Moskvou: „Orbán je trójsky kôň Putina v EÚ."
Doplňme, že orbánovci idú poruke Kremľa aj pri iných vážnych témach: Maďarsko napríklad odmieta súhlasiť s tým, aby únia použila zmrazené ruské aktíva na pomoc pre Ukrajinu. Ide až o 140 miliárd eur.
Dalo sa očakávať, že návšteva Orbána v Kremli nezostane v Kyjeve nepovšimnutá. Z ukrajinských predstaviteľov ju kritizoval minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Nezameral sa veľmi na obsah rokovaní v Moskve, ako skôr na to, čo nastáva, keď sa maďarský premiér stretáva s ruským lídrom. „Putin opäť využil Orbána ako spolupáchateľa svojho teroru," napísal Sybiha na sociálnej sieti X.
Šéf ukrajinskej diplomacie to uviedol v súvislosti s tým, že v noci z piatka na sobotu (čiže po odlete predsedu maďarskej vlády z Moskvy) zasiahol Kyjev nevídaný počet ruských rakiet a samovražedných dronov. „Keď Orbán v lete 2024 navštívil Moskvu, nasledoval úder Ruska na ukrajinskú detskú nemocnicu," pripomenul Sybiha. Bolo to 8. júla pred rokom, keď ruská raketa trafila najväčšiu detskú nemocnicu na Ukrajine, ktorá sa nachádza v Kyjeve.
Okrem témy energií mala cesta do Moskvy pre Orbána ešte jeden význam. S blížiacimi voľbami túži ukázať sa pred maďarskými voličmi ako úspešný mierotvorca. Trump oznámil v polovici októbra, že do dvoch týždňov sa uskutoční jeho summit s Putinom v Budapešti, ale 22. októbra informoval, že sa konať nebude pre maximalistické požiadavky ruského vodcu adresované Ukrajine. Teraz sa opäť hovorí o možnom stretnutí šéfov Bieleho domu a Kremľa, pričom Orbánovi veľmi záleží, aby dejiskom ich debaty zostala metropola Maďarska. Szijjártó sa na Facebooku pochválil tým, že Putin súhlasil s vyjednávaním s Trumpom v Budapešti.
Ak sa dá orbánovcom veriť, tak z Kremľa teda odchádzali spokojní. Na odľahčenie doplňme, že aj zjavne vyhladnutí. Obed nebol plánovaný v sídle ruského prezidenta, po štyroch hodinách rokovania sa maďarskí politici a diplomati asi potrebovali rýchlo nasýtiť. Agentúra RIA-Novosti napísala, že členovia maďarskej delegácie sa vybrali do reštaurácie Živago v blízkosti Kremľa.
Živago sa nachádza v priestoroch hotela Nacionaľ. „Orbán si pochutil na plackách s červeným kaviárom a bravčovou masťou. Reštaurácia si ju sama vyrába, najprv varí bravčové mäso v cibuľových šupkách," uviedla RIA-Novosti. Čašníci priniesli Maďarom na stôl aj sibírske nakladané uhorky a knedle s hovädzím, bravčovým a králičím mäsom, nechýbal moskovský boršč. „Orbán zaplatil za svoje jedlá dokopy 4460 rubľov," uzavrela ruská tlačová agentúra. V prepočte sa najedol za 50 eur.Čítajte viac Orbán: Za výnimku zo sankcií neplatíme ani cent, Trump miluje Maďarov
Vladimir Putin ide podať ruku Viktorovi Orbánovi. Ruský prezident a maďarský premiér spolu rokovali v Kremli.