Kone pašovali zbrane, vrtuľníky lietali nad hlavami prekvapených Rusov. Ukrajinská rozviedka poodhalila svoju prácu

Ostrov GUR má 208 strán, predáva sa za 315 hrivien, čo je v prepočte 6,50 eura. „Operácie za nepriateľskými líniami, získavanie dôležitých informácií a efektívna spolupráca s ozbrojenými silami sú jadrom tejto knihy," informuje na svojej webovej stránke vydavateľstvo Yakaboo. Úryvky z knihy zverejnil server New Voice, pre ktorý Butčenko pracuje. Agenti na čele s Budanovom ponúkli autorovi informácie v obmedzenom rozsahu, no nepochybne stoja za pozornosť.
Jeden z príbehov sa týka leta 2023, keď Ukrajinci jeden mesiac okupovali časť Belgorodskej oblasti v Ruskej federácii. Podarilo sa im vtedy zlikvidovať veliteľa elitného výsadkového útočného pluku. Volal sa Andrej Stesov, mal hodnosť plukovníka.
Auto, v ktorom sa nachádzal, zasiahli ostreľovači, pričom šoféra zastrelili. „Stesov sa viezol so svojou ochrankou. Pravdepodobne trochu uvoľnený, pretože si vzal so sebou malého psa." Ukrajinci navrhli plukovníkovi, aby sa vzdal, ale spolu s telesným strážcom spustil paľbu. „Okamžite boli zastrelení dobre mierenými strelami." GUR v júni 2023 informovalo, že Stesov zomrel počas prestrelky, ale podrobnosti nezverejnilo.
Pochovávanie zaživa
Budanov je už generálporučík, čiže má právo nosiť na náplecníkoch tri generálske hviezdy. Keď bol roku 2016 ešte len major, viedol diverznú akciu na Kryme. Agenti potrebovali prepašovať na okupovaný polostrov 250 kilogramov výbušnín. Operácia sa im vydarila, keď s motorovým člnom prišli k pobrežiu okolo druhej hodiny v noci. Doteraz sa z GUR o tejto akcii nikto nezmienil.
V jednej kapitole autor poodkryl, ako vyzerá príprava záujemcov o prácu v špeciálnom oddiele Artan v GUR. „Každý nováčik musí prejsť procedúrou pochovávania zaživa, aby prekonal strach zo smrti a naučil sa dôverovať svojim kolegom." O čo ide? Musí si vykopať hrob, ľahnúť si doň a potom ho zasypávajú zemou…
Medzi mimoriadne riskantné operácie patrila tá, ktorú vykonali v októbri 2023. Zapojilo sa do nej 14 mužov GUR. Butčenko zdôraznil, že dokonca najskúsenejší agenti pochybovali o jej úspechu. Členovia tajného komanda totiž použili na cestu obyčajné vodné skútre. Pointa spočívala v tom, že nešlo o to, aby zdolali len niekoľko kilometrov, ale oveľa viac: „Prekonali 200 kilometrov na otvorenom mori, dorazili na okupovaný Krym, zaútočili na strategicky dôležitú ruskú radarovú stanicu a vrátili sa späť."
Riskantné lety vrtuľníkov
Pri jednej príležitosti Budanov využil svoju manželku Mariannu. Nešlo však o bojovú úlohu. Naopak. Udialo sa to v apríli 2022, keď sa konali prvé rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou o výmene vojnových zajatcov. Budanov nemohol pre nešpecifikované dôvody prísť k rokovaciemu stolu. „Marianna vyjadrila ochotu ísť namiesto svojho manžela a prevziať túto náročnú misiu. Jej prítomnosť pomohla vytvoriť priaznivú atmosféru a prispela k úspešnej výmene zajatcov."
Iný prípad je znovu o nasadení vlastného života agentov GUR. Spája sa s jarou 2022, keď Rusi dobývali Mariupoľ. V oceliarňach Azovstaľ sa nachádzali stovky ukrajinských obrancov tohto mesta. „Piloti vo vrtuľníkoch Mi-8 vykonali sedem letov k fabrike. V Mariupole obkľúčenom Rusmi. Zakaždým preleteli 100 kilometrov nad územím ovládaným nepriateľom."
Museli letieť veľmi nízko: len päť metrov nad zemou a rýchlosťou 250 km/h. „Sedemnásť helikoptér dopravilo 30 ton potrebných zásob – zbrane, muníciu, lieky, komunikačné zariadenia, potraviny. Zároveň sa podarilo evakuovať 64 ťažko zranených obrancov Azovstaľu." Prečo vzdušná tepna nemohla ďalej už pulzovať? „Počas šiesteho a siedmeho letu Rusi zostrelili tri vrtuľníky, po čom musel byť letecký most zastavený."
Butčenko s odvolaním sa na svoje zdroje v GUR zdôraznil, že to vyzeralo ako šialený plán. Takpovediac bláznovstvá však nepriateľa dokážu niekedy úplne prekvapiť, lebo asi nič také nečakal. Letieť tesne nad zemou a ponad desiatky kilometrov obsadeného teritória… „Ukrajinci leteli tak nízko, že videli tváre ruských vojakov, ktorí prekvapení rozhadzovali rukami."Čítajte viac Postaví sa Zalužnyj vo voľbách proti Zelenskému? Rusi konšpirujú o londýnskom sprisahaní
Kone cvičili tak, aby sa nebáli streľby
Kniha obsahuje aj čo-to o jednom z hlavných úspechov GUR. Ukrajinci sa hrdia tým, že sa stali vôbec prvými na svete, kto s použitím námorných dronov zlikvidoval niekoľko kusov vojenského letectva. Išlo o zostrelenie dvoch ruských vrtuľníkov Mi-8 v decembri 2024 a o dve viacúčelové stíhačky Suchoj Su-30S v máji tohto roku.
Server InKorr upozornil, že v knihe figurujú takpovediac ako komplici GUR aj hospodárske zvieratá. Konkrétne huculské kone. Ukrajinskí agenti ich využili na prepravu zbraní cez zamínované úseky. „V GUR si obstarali špeciálne ťažné kone a mesiace ich cvičili, aby sa nebáli streľby."
Predslov ku knihe napísal Budanov, pričom GUR ju propaguje na svoje webovej stránke. „Krajina slobodných ľudí, armáda odvážnych bojovníkov, spoločnosť, ktorá stáročia bojovala za svoju dôstojnosť," charakterizoval Ukrajinu tento 39-ročný šéf vojenskej rozviedky. „Boli to ukrajinskí spravodajskí dôstojníci, ktorí sa vždy nachádzali v popredí boja proti ruskému nepriateľovi," zdôraznil tiež Budanov.