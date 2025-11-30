Lídrovi francúzskej pravice Bardellovi rozbili o hlavu vajce, pár dní predtým dostal zásah múkou

Podozrivého útočníka vo veku sedemdesiatštyri rokov polícia zadržala a vzala do väzby za násilie voči verejnému činiteľovi, uviedol prokurátor Montauban Bruno Sauvage pre agentúru AFP. V Bardellovom mene bolo podané trestné oznámenie.
V utorok počas návštevy poľnohospodárskeho veľtrhu vo východofrancúzskom Vesoule na Bardellu vysypal múku 17-ročný mladík. Polícia ho zadržala, ale na druhý deň ho prepustila s tým, že bude musieť absolvovať kurz občianskej náuky.
„Čím viac napredujeme a čím bližšie sa dostávame k moci, tým viac sa zo strany krajnej ľavice šíri násilie, neznášanlivosť a číra hlúposť,“ napísal Bardella v sobotu v neskorých hodinách na sociálnej sieti X.
„No Francúzskom veje vietor slobody, národnej hrdosti a patriotizmu a oni to nedokážu zastaviť,“ pokračoval Bardella, pričom dodal, že sa cíti v poriadku.
Národné zhromaždenie cíti veľkú šancu na víťazstvo vo voľbách v roku 2027, pretože francúzsky prezident Emmanuel Macron bude mať za sebou dve funkčné obdobia, čím dosiahne maximálny počet. Trojnásobná prezidentská kandidátka Marine Le Penová má po odsúdení v korupčnom prípade zákaz kandidovať, namiesto nej by však mohol ísť do volieb Bardella.