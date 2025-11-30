ONLINE: Trumpov plán zvýhodňuje Rusko, ale možno je jediným reálnym, píše Politico. Zo situácie na Ukrajine obviňuje Západ

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 376 dní
6:50 Ukrajinská delegácia bude v nedeľu rokovať v Spojených štátoch o krokoch potrebných na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Agentúra Reuters neskôr s odvolaním sa na svoj zdroj uviedla, že so zástupcami Ukrajiny sa v nedeľu na Floride stretnú minister zahraničia USA Marco Rubio, zvláštny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentov zať Jared Kushner. Ukrajinskú delegáciu vedie tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustom Umerov.
Komentátor servera Politico sa k americkému plánu pre skončenie vojny vyjadril, že aj keď zvýhodňuje Rusko, môže predstavovať jedinú reálne dostupnú možnosť pre Kyjev,.
„V súčasnej situácii existuje len málo dôvodov na optimizmus, že Ukrajina – napriek všetkej svojej hrdinskej odolnosti – dokáže zvrátiť vývoj vojny. Je nepravdepodobné, že krajina prejde najnebezpečnejšou zimou konfliktu v silnejšej pozícii a lepšie pripravená čeliť tomu, čo jej je vnucované. Naopak, môže z nej vyjsť výrazne oslabená – na bojisku, na domácej pôde aj v oblasti vnútornej politiky. Keď sa teda Ukrajina pokúša zorientovať v americkom kontroverznom ‚mierovom pláne‘, práve toto môže byť to najlepšie, v čo môže reálne dúfať – prípadne nejaká jeho upravená verzia, ktorá by nevyžadovala odstúpenie území na východe Ukrajiny, ktoré sa jej podarilo udržať,“ uviedol komentátor Jamie Dettmer v Politico.
„Na bojisku sú ukrajinské sily v súčasnosti pod silným tlakom a čelia početnej nevýhode. Ako nedávno uviedla poslankyňa Mariana Bezuhla: ‚Ukrajinskí velitelia jednoducho nestíhajú‘ a ‚sú manipulovaní v rámcoch, ktorý určuje nepriateľ‘. Na domácom fronte ničivé ruské útoky bezpilotnými lietadlami a letecké nálety postupne vyradujú energetický systém krajiny a poškodzujú infraštruktúru na zemný plyn, ktorá v mrazivých zimných mesiacoch zaisťuje teplo pre 60 percent Ukrajincov. Krajine sa tiež míňajú finančné prostriedky. Ťažko si predstaviť, že zadlžená Európa poskytne 250 miliárd dolárov, ktoré bude Kyjev potrebovať v hotovosti a zbraniach, aby mohol pokračovať v boji ďalšie štyri roky – a to navyše nad rámec možnej pôžičky 140 miliárd dolárov na reparácie, ktorá by mohla byť uvoľnená, ak Belgicko zruší veto voči využitiu zmrazených ruských aktív uložených v Bruseli,“ píše Politico a dodáva, že k tomu sa ešte pridružil rozsiahly korupčný škandál, „do ktorého sú zrejme zapletení ľudia z radov ukrajinského prezidenta, čo podkopáva dôveru spojencov aj Ukrajincov. Zároveň to poskytuje členom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa a hnutiu MAGA muníciu na argumenty, že Washington by mal s Ukrajinou skoncovať“.
Komentátor pripomína, že ukrajinské víťazstvo bolo vždy nepravdepodobné, ak sa pod ním myslí členstvo v NATO a návrat k hraniciam v roku 1991. Viní za to západných spojencov.
„Nie je to však vina Ukrajiny, ktorá v tomto súboji vystupuje ako Dávid proti Goliášovi, ale skôr jej západných spojencov. Tí nikdy nemali jasnú víziu ani pragmatický prístup, nehovoriac o ochote urobiť všetko potrebné na porážku ruského revanšizmu a odstránenie Putinovho režimu, ktorému je ľahostajný aj vysoký počet vlastných padlých vojakov. Napriek veľkolepým vyhláseniam spojenci Ukrajiny nikdy počas celého konfliktu nedospeli k spoločnému a jasne definovanému cieľu vojny,“ uvádza.
Cituje bývalého ukrajinského ministra zahraničných vecí, ktorý k rečiam Západu, že bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude potrebné povedal, že spojenci si nikdy neuvedomovali aká je táto vojna dôležitá a aké budú jej globálne dôsledky.
„Nemôžete vyhrať vojnu, v ktorej Rusko jasne vie, aký je jeho strategický cieľ do detailov, Ukrajina vie, aký je jej strategický cieľ do detailov; ale Západ, bez ktorého Ukrajina nemôže vyhrať, nevie, za čo bojuje,“ povedal minulý rok pre Politico a doal, že „toto je skutočná tragédia tejto vojny“.
6:45 Najmenej jeden človek zahynul a 11 utrpelo zranenia pri nočnom ruskom dronovom útoku v Kyjevskej oblasti. Uviedol to v nedeľu šéf miestnej vojenskej správy Mykola Kalašnyk. Úder prišiel deň po tom, ako rozsiahly atak ruských striel a dronov na Kyjev zabil v metropole dvoch ľudí a tri desiatky zranil.
Ruské drony udreli v noci na nedeľu na mesto Vyšhorod, ktoré leží v severnom susedstve Kyjeva. Medzi zranenými je aj jedno dieťa, šesť ľudí bolo kvôli zraneniam prevezených do nemocnice, napísal Kalašnyk.
„Počet zranených sa môže zvýšiť. Na mieste pracujú lekári a psychológovia,“ dodal.