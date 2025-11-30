Pravda Správy Svet ONLINE: Trumpov plán zvýhodňuje Rusko, ale možno je jediným reálnym, píše Politico. Zo situácie na Ukrajine obviňuje Západ

Americký kontroverzný "mierový plán", ktorý zvýhodňuje Rusko, môže predstavovať jedinú reálne dostupnú možnosť pre Kyjev, napísalo v komentári Politico. Ukrajinské víťazstvo bolo od začiatku nepravdepodobné, za čo komentátor pripisuje vinu západným spojencom.

30.11.2025 06:45
vojna na Ukrajine Foto: ,
Na fotografii, ktorú poskytla tlačová služba 65. mechanizovanej brigády Ukrajiny, si vojaci pripravujú zbrane na frontovej línii v Záporožskej oblasti na Ukrajine v piatok 28. novembra 2025.
  • Vojna na Ukrajine trvá 1 376 dní
Ukrajinský systém Stugna je ničiteľ ruských tankov
Pokrovsk v novembri 2025 Čítajte viac 1375. deň: Náročná obrana v Pokrovsku: Rusi využívajú hustú hmlu a prenikajú do mesta

6:50 Ukrajinská delegácia bude v nedeľu rokovať v Spojených štátoch o krokoch potrebných na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Agentúra Reuters neskôr s odvolaním sa na svoj zdroj uviedla, že so zástupcami Ukrajiny sa v nedeľu na Floride stretnú minister zahraničia USA Marco Rubio, zvláštny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentov zať Jared Kushner. Ukrajinskú delegáciu vedie tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustom Umerov.

Komentátor servera Politico sa k americkému plánu pre skončenie vojny vyjadril, že aj keď zvýhodňuje Rusko, môže predstavovať jedinú reálne dostupnú možnosť pre Kyjev,.

„V súčasnej situácii existuje len málo dôvodov na optimizmus, že Ukrajina – napriek všetkej svojej hrdinskej odolnosti – dokáže zvrátiť vývoj vojny. Je nepravdepodobné, že krajina prejde najnebezpečnejšou zimou konfliktu v silnejšej pozícii a lepšie pripravená čeliť tomu, čo jej je vnucované. Naopak, môže z nej vyjsť výrazne oslabená – na bojisku, na domácej pôde aj v oblasti vnútornej politiky. Keď sa teda Ukrajina pokúša zorientovať v americkom kontroverznom ‚mierovom pláne‘, práve toto môže byť to najlepšie, v čo môže reálne dúfať – prípadne nejaká jeho upravená verzia, ktorá by nevyžadovala odstúpenie území na východe Ukrajiny, ktoré sa jej podarilo udržať,“ uviedol komentátor Jamie Dettmer v Politico.

„Na bojisku sú ukrajinské sily v súčasnosti pod silným tlakom a čelia početnej nevýhode. Ako nedávno uviedla poslankyňa Mariana Bezuhla: ‚Ukrajinskí velitelia jednoducho nestíhajú‘ a ‚sú manipulovaní v rámcoch, ktorý určuje nepriateľ‘. Na domácom fronte ničivé ruské útoky bezpilotnými lietadlami a letecké nálety postupne vyradujú energetický systém krajiny a poškodzujú infraštruktúru na zemný plyn, ktorá v mrazivých zimných mesiacoch zaisťuje teplo pre 60 percent Ukrajincov. Krajine sa tiež míňajú finančné prostriedky. Ťažko si predstaviť, že zadlžená Európa poskytne 250 miliárd dolárov, ktoré bude Kyjev potrebovať v hotovosti a zbraniach, aby mohol pokračovať v boji ďalšie štyri roky – a to navyše nad rámec možnej pôžičky 140 miliárd dolárov na reparácie, ktorá by mohla byť uvoľnená, ak Belgicko zruší veto voči využitiu zmrazených ruských aktív uložených v Bruseli,“ píše Politico a dodáva, že k tomu sa ešte pridružil rozsiahly korupčný škandál, „do ktorého sú zrejme zapletení ľudia z radov ukrajinského prezidenta, čo podkopáva dôveru spojencov aj Ukrajincov. Zároveň to poskytuje členom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa a hnutiu MAGA muníciu na argumenty, že Washington by mal s Ukrajinou skoncovať“.

Komentátor pripomína, že ukrajinské víťazstvo bolo vždy nepravdepodobné, ak sa pod ním myslí členstvo v NATO a návrat k hraniciam v roku 1991. Viní za to západných spojencov.

„Nie je to však vina Ukrajiny, ktorá v tomto súboji vystupuje ako Dávid proti Goliášovi, ale skôr jej západných spojencov. Tí nikdy nemali jasnú víziu ani pragmatický prístup, nehovoriac o ochote urobiť všetko potrebné na porážku ruského revanšizmu a odstránenie Putinovho režimu, ktorému je ľahostajný aj vysoký počet vlastných padlých vojakov. Napriek veľkolepým vyhláseniam spojenci Ukrajiny nikdy počas celého konfliktu nedospeli k spoločnému a jasne definovanému cieľu vojny,“ uvádza.

Cituje bývalého ukrajinského ministra zahraničných vecí, ktorý k rečiam Západu, že bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako bude potrebné povedal, že spojenci si nikdy neuvedomovali aká je táto vojna dôležitá a aké budú jej globálne dôsledky.

„Nemôžete vyhrať vojnu, v ktorej Rusko jasne vie, aký je jeho strategický cieľ do detailov, Ukrajina vie, aký je jej strategický cieľ do detailov; ale Západ, bez ktorého Ukrajina nemôže vyhrať, nevie, za čo bojuje,“ povedal minulý rok pre Politico a doal, že „toto je skutočná tragédia tejto vojny“.

6:45 Najmenej jeden človek zahynul a 11 utrpelo zranenia pri nočnom ruskom dronovom útoku v Kyjevskej oblasti. Uviedol to v nedeľu šéf miestnej vojenskej správy Mykola Kalašnyk. Úder prišiel deň po tom, ako rozsiahly atak ruských striel a dronov na Kyjev zabil v metropole dvoch ľudí a tri desiatky zranil.

Ruské drony udreli v noci na nedeľu na mesto Vyšhorod, ktoré leží v severnom susedstve Kyjeva. Medzi zranenými je aj jedno dieťa, šesť ľudí bolo kvôli zraneniam prevezených do nemocnice, napísal Kalašnyk.

„Počet zranených sa môže zvýšiť. Na mieste pracujú lekári a psychológovia,“ dodal.

