Strelec v USA vtrhol na rodinnú oslavu. Niekoľko ľudí je mŕtvych, ďalší zranení

Štyria ľudia zomreli a desať ďalších bolo zranených pri sobotňajšej streľbe na rodinnej oslave v meste Stockton v Kalifornii.

30.11.2025 07:10
streľba, Stockton, Kalifornia Foto: ,
Záchranári na mieste masovej streľby v sobotu 29. novembra 2025 v Stocktone v Kalifornii.
Podľa amerických médií o tom informovala miestna polícia. Medzi obeťami sú deti aj dospelí. Policajti po páchateľovi pátrajú a domnievajú sa, že si mohol oslavu vybrať cielene.

Streľba vypukla pred 18.00 h miestneho času (v nedeľu 3.00 h SEČ) vo verejnej sále určenej na organizovanie osláv v Stocktone. Viceprimátor mesta Jason Lee na facebooku uviedol, že sa strieľalo na detskej narodeninovej oslave.

„Mohol to byť cielený útok. Našou prioritou číslo jeden je teraz identifikovať podozrivého páchateľa,“ povedala podľa stanice NBC News hovorkyňa šerifa okresu San Joaquin Heather Brentová, ktorá oslavu charakterizovala ako rodinnú. Zatiaľ nie je jasné ani to, či páchateľ prišiel na oslavu zvonku alebo bol jedným z hostí.

Na mieste sú popri stocktonskej polícii tiež jednotky Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Kalifornský guvernér Gavin Newsom bol podľa vyhlásenia svojho úradu o tragédii informovaný a jeho krízový úrad koordinuje postup s vyšetrujúcimi policajtmi.

