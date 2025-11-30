Povodne a zosuvy pôdy na Srí Lanke majú najmenej 159 obetí, veľa ľudí je ešte nezvestných

Hoci tropická búrka Ditwah sa v sobotu vzdialila od tejto ostrovnej krajiny v Indickom oceáne, časti hlavného mesta Kolombo čelia stúpajúcim povodňovým vodám, ktoré sa vylievajú z rieky Kelani. Hladina toku stále stúpa. Desaťtisíce ľudí v metropole museli opustiť svoje zaplavené domovy. Píšu o tom agentúry s odvolaním sa na miestny úrad pre riadenie katastrof.
Severná časť Kolomba sa potýka s veľkkými povodňami, uviedol predstaviteľ úradu pre riadenie katastrof. „Hoci nás tropická búrka opustila, výdatné dažde na hornom toku teraz zaplavujú nízko položené oblasti pozdĺž brehov rieky Kelani,“ dodal.
Prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu v krajine vyhlásil stav núdze a požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Ako prvá reagovala India vyslaním humanitárnej pomoci spolu s dvoma vrtuľníkmi s posádkou pre vykonávanie záchranných operácií, do ktorých sa už zapojila srílanská armáda. Japonsko oznámilo, že na ostrov pošle tím pre vyhodnotenie okamžitých potrieb a prisľúbilo ďalšiu pomoc.
Extrémne počasie zničilo viac ako 20 000 domovov a 122 000 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov zriadených štátom. Svoje domovy v dôsledku záplav opustilo ďalších 833 000 ľudí, píše AFP. Podľa úradov je približne tretina obyvateľov bez elektriny a tečúcej vody.
Srí Lanka každoročne v tomto čase zažíva silné monzúnové dažde. V posledných dňoch ich zosilnel systém nízkeho tlaku vzduchu na východe ostrova. Vedci zdôrazňujú, že zmena klímy zhoršuje intenzitu a vplyv extrémnych poveternostných javov spôsobených sezónnymi monzúnmi. Doteraz najtragickejšie záplavy na ostrove v roku 2003 pripravili o život 254 ľudí.