Povodne a zosuvy pôdy na Srí Lanke majú najmenej 159 obetí, veľa ľudí je ešte nezvestných

Už najmenej 159 obetí si vyžiadali povodne a zosuvy pôdy, ktoré trápia Srí Lanku. Ďalších 203 ľudí je stále nezvestných.

30.11.2025 09:10
Sri Lanka Extreme Weather Foto: ,
Ľudia sa brodia zaplavenou oblasťou Kolombo na Srí Lanke po záplavách v nedeľu 30. novembra 2025.
Hoci tropická búrka Ditwah sa v sobotu vzdialila od tejto ostrovnej krajiny v Indickom oceáne, časti hlavného mesta Kolombo čelia stúpajúcim povodňovým vodám, ktoré sa vylievajú z rieky Kelani. Hladina toku stále stúpa. Desaťtisíce ľudí v metropole museli opustiť svoje zaplavené domovy. Píšu o tom agentúry s odvolaním sa na miestny úrad pre riadenie katastrof.

Severná časť Kolomba sa potýka s veľkkými povodňami, uviedol predstaviteľ úradu pre riadenie katastrof. „Hoci nás tropická búrka opustila, výdatné dažde na hornom toku teraz zaplavujú nízko položené oblasti pozdĺž brehov rieky Kelani,“ dodal.

Rozvodnený Hornád v Košiciach
Prezident Anura Kumara Disanajake v sobotu v krajine vyhlásil stav núdze a požiadal medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Ako prvá reagovala India vyslaním humanitárnej pomoci spolu s dvoma vrtuľníkmi s posádkou pre vykonávanie záchranných operácií, do ktorých sa už zapojila srílanská armáda. Japonsko oznámilo, že na ostrov pošle tím pre vyhodnotenie okamžitých potrieb a prisľúbilo ďalšiu pomoc.

Extrémne počasie zničilo viac ako 20 000 domovov a 122 000 ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov zriadených štátom. Svoje domovy v dôsledku záplav opustilo ďalších 833 000 ľudí, píše AFP. Podľa úradov je približne tretina obyvateľov bez elektriny a tečúcej vody.

Potopa na Sliači
Srí Lanka každoročne v tomto čase zažíva silné monzúnové dažde. V posledných dňoch ich zosilnel systém nízkeho tlaku vzduchu na východe ostrova. Vedci zdôrazňujú, že zmena klímy zhoršuje intenzitu a vplyv extrémnych poveternostných javov spôsobených sezónnymi monzúnmi. Doteraz najtragickejšie záplavy na ostrove v roku 2003 pripravili o život 254 ľudí.

