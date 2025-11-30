Nepočula vraj dobre Putina. Orbánova tlmočníčka spôsobila v Kremli rozruch

Tlmočníčka pri preklade z ruštiny do maďarčiny viackrát zmenila vyznenie slov šéfa Kremľa: niektoré výroky upravila, iné zmiernila. Vzhľadom na to, že išlo o živé vysielanie, vyvolalo to podozrenia ohľadom profesionality a aj dôveryhodnosti ľudí, ktorí sú prítomní pri tak citlivých rokovaniach. V kontexte vrcholovej diplomacie pritom tlmočníci zohrávajú zásadnú úlohu, keďže obe strany sa musia spoľahnúť na ich preklad.
Pred samotnými rokovaniami spolu obaja štátnici krátko prehovorili pred kamerami. Server Telex následne porovnal autentické Putinove výroky s prekladom tlmočníčky.
Ruský prezident napríklad Orbánovi povedal: „Viem, že vo svojej práci sledujete predovšetkým záujmy Maďarska, maďarského ľudu.“ Preklad, ktorý zaznel, sa však od pôvodného znenia výrazne líšil: „Dúfam, že teraz prerokujeme ďalšie možnosti spolupráce a budeme v nich pokračovať.“
Zmenené boli dokonca aj formálne úvodné vety. Keď Putin povedal: „Poznáme sa dlho…“, Orbán počul preklad: „Som rád, že ste k nám prišiel…“ A ďalšiu prezidentovu vetu: „S potešením konštatujem, že bez ohľadu na zložitosť súčasnej situácie sa naše vzťahy zachovali a rozvíjajú sa,“ tlmočníčka sprostredkovala ako: „Mám veľkú radosť, že môžem zdôrazniť, že naše vzťahy sa naďalej rozvíjajú.“
Pri téme Ukrajiny vznikol ďalší problém. Putin povedal: „Je nám známy váš vyvážený názor ohľadom problémov týkajúcich sa Ukrajiny.“ Orbán však dostal preklad bez jediného odkazu na Ukrajinu. „A viem, že medzinárodná politika má na vás samozrejme vplyv.“
Až neskôr tlmočníčka použila inú formuláciu so slovami „v otázke Ukrajiny“. V niektorých prípadoch dokonca interpretovala slová prezidenta do pozitívnejšieho tónu. Keď Putin spomenul, že ich názory sa nemusia vždy zhodovať, preklad znel: „Naša spolupráca funguje dobre aj na medzinárodnej úrovni.“
Nezhody sa objavili aj pri ekonomických témach. Putin konštatoval: „Pokiaľ ide o bilaterálne vzťahy, s ľútosťou musím konštatovať, že v porovnaní s minulým rokom významne klesla obchodná výmena tovaru o 23 percent, aj keď predovšetkým kvôli vonkajším obmedzeniam.“ Tlmočníčka však povedala: „Vlaňajší rok priniesol zmeny, ani pre nás to nebolo ľahké.“
Nemala svoj deň
Celý incident otvoril otázku, ako Maďarsko vyberá tlmočníkov na vrcholové medzinárodné stretnutia. Telex preto oslovil ministerstvo zahraničných vecí, úrad premiéra aj vládne informačné centrum, aby proces objasnili.
Hovorca Fideszu Tamás Menczer pre server 444 tvrdil, že tlmočníčka vraj „poriadne nepočula, čo Putin hovorí“. Dodal, že každý môže mať horší deň, no podľa neho je stále „najlepšia vo svojom odbore“.
Tlmočníci na takejto úrovni pritom pracujú v úzadí, ale ich rola je kľúčová. Delegácie si obvykle berú vlastných prekladateľov práve kvôli dôvere, ktorú musia mať pri tlmočení a presnosti slov, ktoré od politikov zaznejú.
Situácia počas Orbánovho a Putinovho rozhovoru tak ukázala, do akej miery môže interpretácia ovplyvniť atmosféru a tón diplomatického rokovania. Ako pripomenul portál Daily News Hungary, verejnosť sa o podobných pochybeniach zvyčajne nedozvie, keďže väčšina rokovaní prebieha za zatvorenými dverami. Tentoraz však išlo o živý prenos, ktorý poskytol nezvyčajný pohľad do zákulisia.
Tlmočníčka nie je žiaden nováčik
Otázka, či šlo o úmyselné zásahy do prekladu, nedostatok kvalifikácie, alebo jednoducho o nešťastný výkon, zostáva zatiaľ nezodpovedaná.
Server 444 neskôr pripomenul, že daná tlmočníčka pravidelne sprevádza maďarské delegácie na významných podujatiach.
V roku 2022 bola napríklad s Orbánom na pohrebe Michaila Gorbačova a tlmočila aj pri stretnutí s prezidentom Uzbekistanu. Prekladala aj ministrovi zahraničia Péterovi Szijjártóovi. Na vlaňajšom rokovaní Putina s Orbánom bol podľa médií jej preklad omnoho presnejší.
Neskôr Orbán komunikoval s Putinom už prostredníctvom ruského tlmočníka, ktorý zabezpečil presný a protokolárne správny preklad premiérových slov.