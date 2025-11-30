Pravda Správy Svet Počet obetí požiaru bytového komplexu v Hongkongu stúpol na 146. Nezvestných je stále sto ľudí

Počet obetí požiaru bytového komplexu v Hongkongu stúpol na 146. Nezvestných je stále sto ľudí

Na 146 stúpol počet obetí požiaru výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho v Hongkongu po tom, čo záchranári našli ďalšie telá. Oznámila to v nedeľu tamojšia polícia.

30.11.2025 12:06
Hong Kong Fire Foto: ,
Ľudia kladú kvety za obete neďaleko miesta požiaru výškového bytového komplexu v štvrti Tchaj Pcho v Hongkongu 30. novembra 2025.
debata

Predstaviteľ polície novinárom na mieste tragédie povedal, že nezvestných je naďalej 100 ľudí. „Nemôžeme vylúčiť možnosť ďalších úmrtí,“ konštatoval.

Horiace inferno v Hongkongu
Video

Rozsiahly požiar vypukol v rezidenčnom komplexe Wang Fuk postavenom v roku 1983 v rámci programu dostupného bývania v stredu popoludní miestneho času. Požiar zúril viac ako 40 hodín v siedmich z ôsmich výškových blokov komplexu, v ktorom je takmer 2000 bytov a žilo v ňom 4 643 ľudí.

V piatok ráno hasičský zbor oznámil, že hasiace práce boli ukončené. Komplex prechádzal rekonštrukciou, preto bol obklopený bambusovým lešením a ochrannými sieťami.

Hasiči zasahujú na mieste požiaru výškového...
Požiar vežiakov v rezidenčnom komplexe Wang Fuk...
+14Požiar vežiakov v rezidenčnom komplexe Wang Fuk...

Hongkongské orgány ešte v piatok uviedli, že pri požiari zahynulo 128 ľudí, nezvestných bolo približne 200 osôb. Jednotka polície na identifikáciu obetí dosiaľ prehľadala štyri zo zasiahnutých budov. V Hongkongu sa v sobotu začal trojdňový smútok za obete tohto požiaru. Podľa agentúry Reuters v nedeľu neďaleko zhoreného komplexu vzdalo hold obetiam viac ako tisíc ľudí.

Hong Kong Fire Čítajte viac FOTO+VIDEO: Horiace inferno v Hongkongu má už 65 obetí, počet môže narásť na trojnásobok
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #požiar #Hongkong
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"