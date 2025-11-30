Netanjahu požiadal Herzoga, aby mu udelil milosť. Trump v liste vyzval izraelského prezidenta na to isté

Dokumenty zahŕňali 111-stranovú žiadosť od Netanjahuoveho právnika Amita Haddada a list podpísaný samotným premiérom, objasňuje TOI, podľa ktorého prezidentská kancelária zverejnila celý text žiadosti.
Hercogova kancelária uviedla, že právnik premiéra odovzdal žiadosť na právne oddelenie prezidentskej rezidencie. Oddelenie milostí ministerstva spravodlivosti „získa stanoviská všetkých príslušných orgánov v rezorte,“ uviedol prezidentov úrad. Následne rezort pošle svoje odporúčania poradcovi Herzoga pre právne záležitosti.
„Kancelária prezidenta si je vedomá, že ide o mimoriadnu žiadosť, ktorá so sebou nesie významné dôsledky,“ uviedol úrad prezidenta vo svojom vyhlásení. „Po získaní všetkých príslušných stanovísk prezident žiadosť zodpovedne a úprimne zváži,“ dodal úrad.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že je v národnom záujme Izraela, aby sa jeho takmer šesť rokov trvajúci súdny proces pre obvinenia z korupcie skončil. „Pokračovanie procesu nás trhá zvnútra, vyvoláva prudké spory a prehlbuje priepasti,“ povedal Netanjahu s odkazom na rozkol medzi jeho podporovateľmi a odporcami. „Tak ako mnohí iní v krajine som si istý, že okamžité ukončenie procesu významne pomôže upokojiť napätie a podporiť široké zmierenie, ktoré naša krajina tak naliehavo potrebuje,“ uviedol.
Netanjahu tvrdí, že prešlo už takmer desať rokov, odkedy sa proti nemu začalo vyšetrovanie a proces v týchto záležitostiach prebieha takmer šesť rokov a očakáva sa, že bude pokračovať mnoho ďalších rokov. Podľa jeho slov je jasné, že pri tvorení prípadu proti nemu boli spáchané „závažné zločiny“ a vyhlásil, že jeho vlastným záujmom naďalej zostáva dotiahnuť právny proces do konca, kým ho nezbavia všetkých obvinení.
TOI vysvetľuje, že prezident má právomoc udeliť milosť odsúdeným osobám a vo veľmi zriedkavých prípadoch aj osobám pred ukončením súdneho konania, ak sa to považuje za verejný záujem. Netanjahu tento mesiac uviedol, že nebude žiadať o milosť vo svojej korupčnej kauze, ak by to znamenalo priznať vinu v tomto prípade.
Premiéra židovského štátu súdia v jednom prípade úplatkárstva a troch prípadoch obvinení z korupcie, ktoré popiera a svoje stíhanie označuje na politicky motivované. Jeho súdne konanie začalo v roku 2020 a podľa TOI je ďaleko od ukončenia.
O milosť pre Netanjahua žiadal aj prezident USA. Urobil tak v októbri v izraelskom parlamente, kde sa Herzoga opýtal: „Prečo ho neomilostíte?“. Následne v novembri Trump poslal list svojmu izraelskému náprotivku, v ktorom ho žiada, aby zvážil udelenie milosti premiérovi. Americký prezident v liste napísal, že rešpektuje nezávislosť izraelského súdnictva, považuje však proces s Netanjahuom za „politické neoprávnené stíhanie“.
Izraelský prezident v septembri v rozhovore pre médiá naznačil, že by Netanjahuovi mohol udeliť milosť, keďže stíhanie premiéra „ťažko dolieha na izraelskú spoločnosť".