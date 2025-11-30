Nawrocki mení svoj program na stretnutí V4 v Ostrihome. Stretnutie s Orbánom zrušil

„K. Nawrocki sa rozhodol obmedziť program svojej návštevy v Maďarsku iba na summit prezidentov Visegrádskej skupiny v Ostrihome,“ uviedol šéf zahraničného odboru poľskej prezidentskej kancelárie Marcin Przydacz na sieti X.
Server Rzeczpospolita v tejto súvislosti píše, že Nawrocki v stredu ide na dvojdňovú cestu do Maďarska, kde sa zúčastní na rokovaniach prezidentov krajín V4 v Ostrihome, pričom vo štvrtok mal v pláne v sprievode svojej manželky navštíviť aj Budapešť a stretnúť sa tam so svojím maďarským náprotivkom Tamásom Sulyokom a premiérom Orbánom.
Orbán je považovaný za hlavného spojenca ruského vodcu Vladimira Putina v Európskej únii a jeho krajina napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií naďalej usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu.
V piatok sa Orbán vypravil do Moskvy, kde rokoval s Putinom, na ktorého príkaz ruská armáda v roku 2022 napadla Ukrajinu. Orbán potom vyhlásil, že jeho krajina chce pokračovať v spolupráci s Moskvou a maďarská energetika sa bude naďalej opierať o dovoz z Ruska. Orbán si nedávno vyjednal výnimku z amerických sankcií na využívanie ruskej ropy a plynu.
Podľa Prydacza sa teraz plány poľského prezidenta ohľadom plánovanej cesty do Maďarska zmenili, spolupracovník prezidenta pritom spomenul Orbánovu návštevu Moskvy. „Bezpečnosť Európy závisí od solidarity aj v oblasti energetiky,“ píše Prydacz.
Nawrocki podľa neho bude v Ostrihome rokovať s prezidentmi Česka, Slovenska a Maďarska o bezpečnosti a spolupráci v strednej Európe.