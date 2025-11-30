Pravda Správy Svet Nawrocki mení svoj program na stretnutí V4 v Ostrihome. Stretnutie s Orbánom zrušil

Nawrocki mení svoj program na stretnutí V4 v Ostrihome. Stretnutie s Orbánom zrušil

Poľský prezident Karol Nawrocki sa nestretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom kvôli jeho nedávnej ceste do Moskvy. S odvolaním sa na prezidentovho spolupracovníka to v nedeľu napísali poľské médiá. Poľská hlava štátu sa chystá do Maďarska v stredu na summit prezidentov Visegrádskej skupiny (V4), ktorú tvoria Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Stretnutie s prezidentmi V4 má Nawrocki naďalej v pláne.

30.11.2025 14:10
Karol Nawrocki Foto: ,
Poľský prezident Karol Nawrocki
debata (12)

„K. Nawrocki sa rozhodol obmedziť program svojej návštevy v Maďarsku iba na summit prezidentov Visegrádskej skupiny v Ostrihome,“ uviedol šéf zahraničného odboru poľskej prezidentskej kancelárie Marcin Przydacz na sieti X.

Von der Leyenová: Orbánova misia k Putinovi bol appeasement (Archívne video)
Video

Server Rzeczpospolita v tejto súvislosti píše, že Nawrocki v stredu ide na dvojdňovú cestu do Maďarska, kde sa zúčastní na rokovaniach prezidentov krajín V4 v Ostrihome, pričom vo štvrtok mal v pláne v sprievode svojej manželky navštíviť aj Budapešť a stretnúť sa tam so svojím maďarským náprotivkom Tamásom Sulyokom a premiérom Orbánom.

Orbán je považovaný za hlavného spojenca ruského vodcu Vladimira Putina v Európskej únii a jeho krajina napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií naďalej usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu.

V piatok sa Orbán vypravil do Moskvy, kde rokoval s Putinom, na ktorého príkaz ruská armáda v roku 2022 napadla Ukrajinu. Orbán potom vyhlásil, že jeho krajina chce pokračovať v spolupráci s Moskvou a maďarská energetika sa bude naďalej opierať o dovoz z Ruska. Orbán si nedávno vyjednal výnimku z amerických sankcií na využívanie ruskej ropy a plynu.

Russia Hungaria Čítajte viac Orbán potrebuje mať Putina s Trumpom v Budapešti. Z Kremľa odišiel spokojný a hladný. Koľko zaplatil v reštaurácii?

Podľa Prydacza sa teraz plány poľského prezidenta ohľadom plánovanej cesty do Maďarska zmenili, spolupracovník prezidenta pritom spomenul Orbánovu návštevu Moskvy. „Bezpečnosť Európy závisí od solidarity aj v oblasti energetiky,“ píše Prydacz.

Nawrocki podľa neho bude v Ostrihome rokovať s prezidentmi Česka, Slovenska a Maďarska o bezpečnosti a spolupráci v strednej Európe.

Russia / Hungary / Putin / Orban / Čítajte viac Na stretnutí Orbána a Putina sa v centre pozornosti ocitla nečakaná osoba. Tlmočníčka spôsobila v Kremli zmätok
Facebook X.com 12 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Viktor Orbán #Vladimir Putin #V4 #Karol Nawrocki
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"