Počet obetí záplav a zosuvov pôdy na Sumatre prekročil 400. Ľudia začali s rabovaním

Predchádzajúca sobotná bilancia predstavovala 303 mŕtvych. Pátranie po preživších a ďalších obetiach pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že niektoré oblasti sú odrezané od zvyšku ostrova, ktorý má nedostatok ťažkej techniky.
Niektorí obyvatelia v obavách o prežitie začali plieniť obchody a kradnúť potraviny a vodu, uviedli dnes podľa agentúry AP miestne úrady.
Záplavy na Sumatre spôsobili zosuvy pôdy, poškodili cesty a strhli elektrické vedenie. Pomoc sa do najhoršie zasiahnutého mesta Sibolga na severe Sumatry dostáva len pomaly, píše AP. Videá na sociálnych sieťach podľa agentúry ukazujú obyvateľov, ako prekonávajú prekážky, rozbité sklo a brodia so zaplavenými cestami, aby sa dostali k jedlu, liekom či benzínu. Niektorí sa brodili vodou až po pás, aby vnikli do zničených obchodov s potravinami.
Polícia v sobotu večer miestneho času dostala hlásenie o ľuďoch, ktorí sa vlámali do obchodov. „K rabovaniu došlo pred tým, než dorazila logistická pomoc. (Obyvatelia) nevedeli, že príde pomoc a báli sa, že zomrú od hladu,“ uviedol hovorca polície Ferry Walintukan. Regionálna polícia podľa neho bola poverená nastolením poriadku.
Jakarta do postihnutých oblastí na pomoc vyslala 11 vrtuľníkov, najmä tam, kde sú zablokované prístupové cesty, uviedol vládny tajomník Teddy Indra Wijaya. „Nevypočítateľné počasie však často sťažuje záchranné operácie," dodal tajomník.