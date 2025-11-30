Pravda Správy Svet Grossi si brúsi zuby na najvyšší post v OSN. Odmietol, že voľba je už vopred rozhodnutá

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi by chcel zvýšiť efektívnosť a iniciatívnosť Organizácie Spojených národov (OSN) v prípade, ak ho zvolia za generálneho tajomníka OSN od začiatku roka 2027. Svoje šance vníma dobre, uviedol pre nedeľňajšie vydanie talianskych novín La Repubblica.

30.11.2025 16:31
Rafael Grossi Foto: ,
Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi
Šesťdesiatštyriročný Argentínčan povedal, že nechce tvrdiť, že voľba je už vopred rozhodnutá. „Ale myslím si, že som osobou, ktorú rešpektujú všetky strany, a mám skutočné kontakty so všetkými,“ vyhlásil.

O nástupcovi súčasného generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa sa rozhodne v nadchádzajúcich mesiacoch. Grossi svoju kandidatúru ohlásil v septembri, medzičasom má aj oficiálnu podporu svojej krajiny. Záujem vyjadrili i bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová a niekdajšia viceprezidentka Kostariky Rebeca Grynspanová.

Portugalský diplomat Guterres je na čele OSN dve funkčné obdobia od roku 2017 a jeho nástupca úrad prevezme 1. januára 2027. Post generálneho tajomníka OSN tradične rotuje medzi regiónmi sveta a tentoraz je na rade Latinská Amerika. Najvyššiu funkciu vo svetovej organizácii nikdy nezastávala žena.

Grossi v rozhovore pre taliansky denník poukázal na to, že počas svojej doterajšej práce šéfa MAAE, dozornej agentúry OSN so sídlom vo Viedni, vedie rozhovory so všetkými dôležitými krajinami, a to aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

„V OSN sa úplne stratila sila iniciatívy,“ kritizoval Grossi s tým, že generálny tajomník musí viesť „aktívnu diplomaciu“. Spojil to aj s tým, že Bezpečnostná rada OSN je úplne zablokovaná, pretože USA, Čína a Rusko často zastávajú protichodné pozície.

