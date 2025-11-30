Grossi si brúsi zuby na najvyšší post v OSN. Odmietol, že voľba je už vopred rozhodnutá

Šesťdesiatštyriročný Argentínčan povedal, že nechce tvrdiť, že voľba je už vopred rozhodnutá. „Ale myslím si, že som osobou, ktorú rešpektujú všetky strany, a mám skutočné kontakty so všetkými,“ vyhlásil.
O nástupcovi súčasného generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa sa rozhodne v nadchádzajúcich mesiacoch. Grossi svoju kandidatúru ohlásil v septembri, medzičasom má aj oficiálnu podporu svojej krajiny. Záujem vyjadrili i bývalá čilská prezidentka Michelle Bacheletová a niekdajšia viceprezidentka Kostariky Rebeca Grynspanová.
Portugalský diplomat Guterres je na čele OSN dve funkčné obdobia od roku 2017 a jeho nástupca úrad prevezme 1. januára 2027. Post generálneho tajomníka OSN tradične rotuje medzi regiónmi sveta a tentoraz je na rade Latinská Amerika. Najvyššiu funkciu vo svetovej organizácii nikdy nezastávala žena.
Grossi v rozhovore pre taliansky denník poukázal na to, že počas svojej doterajšej práce šéfa MAAE, dozornej agentúry OSN so sídlom vo Viedni, vedie rozhovory so všetkými dôležitými krajinami, a to aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„V OSN sa úplne stratila sila iniciatívy,“ kritizoval Grossi s tým, že generálny tajomník musí viesť „aktívnu diplomaciu“. Spojil to aj s tým, že Bezpečnostná rada OSN je úplne zablokovaná, pretože USA, Čína a Rusko často zastávajú protichodné pozície.Čítajte viac Z deväť na možno až 25. Grossi varoval pred zvýšením počtu krajín s jadrovými zbraňami, spomenul Áziu a Perzský záliv