Ukrajinská protikorupčná aktivistka: Zelenskyj musí byť schopný poslať svojich priateľov za mreže

Podľa aktivistky musí byť prezident Volodymyr Zelenskyj ochotný zbaviť sa všetkých ľudí podozrivých z korupčného správania vrátane Andrija Jermaka. Hoci je to jeden za najmocnejších politikov na Ukrajine, v piatok musel skončiť ako šéf kancelárie hlavy štátu. Rozhovor s Tregubovou vznikol krátko predtým. „Korupcia v oblastiach, ktoré sú dôležité pre národnú obranu a bezpečnosť, často na Ukrajine nie je náhodná. Niekedy vôbec nejde o peniaze. Za korupciou stoja ľudia najatí Ruskom, aby oslabili ukrajinské obranné schopnosti,“ vysvetlila Tregubová.
V prvom rade chcem s vami hovoriť o boji proti korupcii vo vašej krajine. Ale vzhľadom na debatu o mierovom pláne pre Ukrajinu, ako by ste vnímali spravodlivý mier?
Ukrajinci chcú mier viac ako ktokoľvek iný. Je to naša krajina, ktorú Vladimir Putin ničí. Všetci zúfalo chcú, aby sa vojna skončila. Ale Ukrajinci nechcú mier za cenu ústupkov, ktoré v budúcnosti povedú k ešte väčšej vojne a hroznejším veciam, ktoré urobí Rusko. Myslíme na naše deti a na to, v akej krajine budú žiť. Pre ich bezpečnosť sú teraz ľudia pripravení obetovať životy. Aby už na nás Moskva nikdy nezaútočila, aby sme sa stali súčasťou Európskej únie a aby bolo Rusko zodpovedné za všetky strašné vojnové zločiny. To by bol dôstojný a spravodlivý mier. Nejde o územia. V stávke je existencia, nezávislosť a sloboda Ukrajiny.Čítajte viac Exanalytička CIA: Mierový plán USA? Je absurdné, že ho písali Rusi. Trumpova priorita je niečo dať Putinovi
Keď ste pracovali vo vláde, pokúsili ste sa zaviesť rôzne protikorupčné opatrenia. V roku 2017 vás prepustili, ale súd neskôr povedal, že to bolo protiprávne. Čo ste si z tohto obdobia odniesli, čo sa týka toho, ako sa dá na Ukrajine bojovať proti korupcii?
Pred prácou pre vládu som sa o tému boja proti korupcii ani veľmi nezaujímala. Viac som sa zameriavala na medzinárodné vzťahy a ekonomický rozvoj. Ale keď som začala riešiť veci pre vládu, pochopila som, že korupcia a boj proti nej majú strategický význam pre národnú bezpečnosť či budúci geopolitický status Ukrajiny. Korupcia je v našej krajine dedičstvom ZSSR a konkrétne nášho spojenia s Ruskom. Mechanizmy riadenia štátu založené na korupcii predstavujú ruský model. Ak chceme zmeniť našu krajinu, musíme sa odpútať od Moskvy a bojovať proti korupcii. Je to jediná možná cesta.
Na vlastné oči som videla, ako rôznym aktérom vnútri vlády, ktorí boli zapojení do korupcie, veľmi málo záležalo na Ukrajine, Ukrajincoch a nezávislosti. Bolo očividné, do akej veľkej miery boli tieto korupčné siete založené na historickom spojení s postsovietskym svetom, kde všetci títo korupčníci obchodujú medzi sebou a majú kontakty na Rusko. Bolo to pre mňa desivé, pretože som sa začala obávať o budúcnosť Ukrajiny. Ale zároveň som sa začala viac zaujímať o korupciu a o to, aký má vplyv na obranný a bezpečnostný sektor. Došla som v podstate k záveru, že jediným spôsobom, ako sa Ukrajina môže stať skutočne nezávislou, je zbaviť sa všetkých týchto skorumpovaných ľudí. Veľmi často sú to totiž aj ruskí agenti. A poznám viacero takýchto prípadov.
Tie siete, ktoré ste videli, keď ste pracovali vo vláde, stále existujú?
Áno. Ale sú výrazne oslabené. Mnohí ľudia, ktorí sa na Ukrajine podieľali na vytváraní korupčného prostredia, teraz žijú v Rusku. Vrátane bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča. A tiež Andrija Derkača. Kedysi to bol ukrajinský poslanec, ktorý agresívne propagoval ruské záujmy prostredníctvom médií, podnikania či ruskej pravoslávnej cirkvi, pretože doslova vyplácal mzdy jej kňazom za ich protiukrajinskú prácu. Derkač je už v Moskve a je senátorom. Ale bol súčasťou siete, ktorú teraz odhalil protikorupčný úrad. V podstate cez svoju kanceláriu prepieral peniaze pre svojich bývalých spolupracovníkov, ktorí sú napríklad stále zamestnaní v ukrajinskej štátnej spoločnosti Enerhoatom. Dúfam, že tie siete, o ktorých sme hovorili, sú slabšie. Niektorí ľudia, ktorí sú ich súčasťou, ako Derkač, museli odísť z Ukrajiny. Ďalší sú už mŕtvi, ako bývalý poslanec Andrij Portnov, ktorého v máji zabili v Španielsku. Ale tieto siete sú aj hlboko zakorenené a je potrebné urobiť oveľa viac, aby sme sa ich úplne zbavili.
Videli sme, čo sa stalo toto leto, keď Ukrajinci museli vyjsť do ulíc, aby podporili nezávislosť Národného protikorupčného úradu (NABU) a Špeciálnej protikorupčnej prokuratúry (SAPO), ktoré sa vláda snažila oslabiť. Prečo to chcela spraviť? Aj vzhľadom na to, že politici v Kyjeve vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského si museli byť vedomí, že takýto pokus povedie ku kritike zo strany západných partnerov, najmä z Európskej únie.
Vysvetlenie je jednoduché. Protikorupčné orgány viedli vyšetrovanie, ktoré sa dostalo veľmi blízko k bývalému obchodnému partnerovi prezidenta. Riešením malo byt oslabenie inštitúcií bojujúcich s korupciou a Zelenskyj to podpísal. No nikto neočakával, ako bude reagovať ukrajinská spoločnosť. Pre mnohých to bolo to pravdepodobne šokujúce, že toľko Ukrajincov vyšlo do ulíc napriek argumentom, prečo protestujú, keď krajina čelí bombardovaniu a vojne. A že by mali zostať doma. Zelenskyj sa oveľa viac obáva toho, čo si myslí ukrajinský ľud, než reakcie európskych partnerov. A je dobré, že v podstate ustúpil a nechal protikorupčné orgány robiť si svoju prácu.Čítajte viac Rusko si môže diktovať podmienky. Európa ho na ukrajinskom bojisku nezasiahla
Keby vláda v lete NABU naozaj oslabila, boli by sme svedkami vyšetrovania súčasných zverejnených káuz, ktoré sa týkajú energetického a obranného sektora?
Nie. Je to môj názor a moje hodnotenie situácie. Myslím si, že zabralo to, že toľko ľudí sa postavilo za protikorupčné orgány. Tieto inštitúcie sa vlastne dostali pod ochranu Ukrajincov, aby mohli pokračovať vo svojej práci. A ľudia do nich vložili dôveru a vysoké očakávania, aby priniesli výsledky, hoci prípady, ktoré vyšetrujú, sa týkajú vysokopostavených ľudí vo vláde. Samozrejme, objavili sa dezinformačné kampane. Do protikorupčných orgánov sa vraj dostali ruskí agenti a cieľom vyšetrovania korupcie je oslabiť Ukrajinu geopoliticky. Ale tieto naratívy vôbec nefungovali. Pretože tí istí ľudia, ktorí idú na frontovú líniu a podieľajú sa na obrane krajiny, podporujú aj protikorupčné orgány.
V spoločnosti Enerhoatom vyšetrujú úplatky až 100 miliónov dolárov, ktoré sa týkali kontraktov na výstavbu ochranných zariadení energetických objektov. Prekvapil vás tento prípad? Pretože je jasné, že išlo o ľudí, ktorí sa chceli obohatiť, hoci tým oslabovali Ukrajinu a ohrozovali občanov.
Je to odporné a spolu s ukrajinskou spoločnosťou som pobúrená. Bolo hrozné počúvať nahrávky, ktoré zverejnil protikorupčný úrad. Z nich vieme, ako sa uzatvárali protikorupčné dohody. Záznamy publikovali preto, aby ľudia pochopili, čo sa deje, prečo sa zatýka a ako niektorí podozriví opustili krajinu. Utiekli Timur Mindič a Olexander Cukerman. Ale je to, samozrejme, veľmi ťažké a demoralizujúce počuť, ako ľudia diskutujú o úplatkoch a nosia si hotovosť v taškách. A je jasné, že na Ukrajincoch im nezáležalo. Mimochodom, všetky zachytené rozhovory sú v ruskom jazyku a dvaja podozriví majú izraelské a ukrajinské občianstvo. Sú to ľudia prepojení s už spomenutým Andrijom Derkačom a jeho spolupracovníkmi.
Je jasné, že to nie je len korupcia. Je to vlastizrada. Títo ľudia ohrozili ukrajinskú bezpečnosť počas vojny a nezáležalo im na tom, či bude naša energetická štruktúra chránená pred ruskými raketami. Keby neexistovali tieto korupčné schémy, pravdepodobne by bolo napríklad v Kyjeve menej výpadkov elektriny. Je to teda aj veľký politický škandál. Ale zároveň sú ľudia ako ja, ktorí sa usilujú bojovať s korupciou, radi, že došlo k tomuto odhaleniu. Načasovanie asi nie je najlepšie. Priali by sme si, aby to prišlo skôr. Nie počas zimy a zároveň v čase, keď cítime rastúci tlak z USA, aby Ukrajina v podstate kapitulovala. Takže načasovanie nie je práve ideálne. Ale som naozaj šťastná, že protikorupčné orgány ukázali, že majú výsledky a môžu bojovať proti korupcii na najvyššej úrovni. Znamená to, že v lete sme urobili správnu vec, keď sme sa za ne postavili. Lebo vyšetrovanie vedú Ukrajinci a Ukrajinky, ktorí chcú bojovať proti korupcii vo svojej vlastnej krajine. Dá sa to prirovnať k imunitnému systému tela, ktorý sa usiluje zbaviť sa nejakej choroby. Môže to byť škaredé, ale je oveľa lepšie, že sa to deje. Znamená to, že Ukrajina nie je skorumpovaná krajina, ale sme štát, ktorý proti korupcii bojuje.Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik
Spomenuli ste ľudí ako Timur Mindič, ktorého považujú za blízkeho spolupracovníka prezidenta Zelenského a ktorý opustil krajinu len niekoľko hodín predtým, ako mal čeliť domovej prehliadke. Ak by ste mali šancu hovoriť s hlavou štátu, čo by ste jej povedali? Varovali by ste Zelenského, že je asi príliš blízko pri ľuďoch, ktorí sú pravdepodobne zapletení do korupcie?
Povedala by som mu, že je lídrom ukrajinského národa počas vojny a je demokraticky zvolený a legitímny prezident. A ak vyšetrovania ukáže, že jemu najbližší ľudia vrátane Andrija Jermaka boli zapojení do Mindičovho prípadu, musí úplne prebudovať celú svoju vládu a zmeniť spôsob, akým riadi krajinu. Musí si vybrať ukrajinský ľud, ktorý ho bude podporovať, hoci si prizná chyby. Ale musí sa v podstate vzdať všetkých svojich priateľov. Pred prezidentskými voľbami Zelenskyj rád citoval singapurského expremiéra Lee Kuan Yewa, že musí byť pripravený poslať svojich priateľov do väzenia. Takže by som mu povedala, aby to urobil ako Lee Kuan Yew.
Vo svojom príspevku na sociálnych sieťach ste napísali, že prípad Enerhoatomu je potrebné vyšetrovať nielen ako korupciu, ale aj ako potenciálnu snahu Rusov oslabiť obranu Ukrajiny. Prečo si to myslíte? Verím tomu pre to, čo som už spomenula. Korupcia v oblastiach, ktoré sú dôležité pre národnú obranu a bezpečnosť, často nie je náhodná. Niekedy vôbec nejde o peniaze. Mám veľmi bohaté skúsenosti s riešením korupcie v obrane. Za tie roky som spozorovala veľmi typický vzorec. Na začiatku je skupina ľudí či nejaká spoločnosť, ktorá ponúka zbrane pre Ukrajinu. Potom skorumpuje ukrajinských úradníkov, aby podpísali naozaj zlé zmluvy. A nakoniec jednoducho zmizne a nedodá žiadne zbrane. Ak tieto prípady analyzujete, zistíte, že mnohé majú spoločných menovateľov. Sú za nimi ľudia najatí Ruskom, aby oslabili ukrajinské obranné schopnosti, a je veľmi jednoduché pochopiť, prečo sa to Moskve hodí. Je to tak aj teraz.
Čo hovorí NABU?
Vraví, že má materiály o energii a obrane. Tie prvé boli už zverejnené. Vieme teda, že korupčné správanie oslabilo kritickú energetickú infraštruktúru a jej obranu pred raketami. A to je určite v záujme Ruska. Takže podozriví pomáhali Moskve vyradiť ukrajinský energetický systém a boli prepojení na Derkača. Takže viete, ako to je. Ak to chodí ako kačica a vyzerá ako kačica, musí to byť kačica, v tomto prípade ruský záujem. Čo sa týka obrany, tak NABU ešte materiály nezverejnil. No vo všeobecnosti viem povedať, že keď niekto zorganizuje korupčnú schému na financovanie výroby zbraní pre Ukrajinu, ktoré majú seriózne zmeniť rovnováhu na bojisku, ale ukáže sa, že je to v podstate podvod, tak je to určite nejaká veľká ruská operácia. Pre Moskvu je to totiž dokonalý scenár. Kyjev minie peniaze, ale obrana sa iba oslabí.Čítajte viac Expert na tajné služby: Trumpovo ultimátum pre Ukrajinu bol ruský plán
A ešte Rusko získa výhodu pre svoju propagandu. Lebo takéto škandály môžu ovplyvniť podporu európskych partnerov pre Ukrajinu a Moskva z nich nepochybne vyťaží v informačnom priestore maximum. Máte z toho obavy?
Ruská propaganda zneužíva tému korupcie už mnoho rokov a tvrdí, že Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina a nikto by ju nemal podporovať, aby sa bránila. No zatiaľ to Moskve nefunguje, pretože Kyjev naďalej dostáva pomoc a reakcia partnerov v Európe je taká, že vlastne tiež oceňujú prácu protikorupčných orgánov. Lebo na to, čo sa deje, neprišli pri nejakom audite Európania či Američania. Korupciu objavili Ukrajinci. Je to ako sebakorekčný mechanizmus. Takže mnohí naši partneri sú v podstate šťastní. Je tu však scenár, pri ktorom by som sa veľmi obávala o medzinárodnú podporu a pomoc. Bolo by to vtedy, keby Zelenskyj urobil veľmi nesprávny krok a neprenasledoval by korupčných aktérov, ale tých, ktorí korupciu vyšetrujú. Ale dúfam, že prezident nič také nespraví. Myslím si, že Ukrajinci sú schopní brániť krajinu pred vonkajšou agresiou z Ruska, ale tiež očistiť vládu, aby sme sa stali silnou, európskou a demokratickou krajinou. A už ňou aj sme, ale stále je pred nami boj, aby sme to potvrdili.