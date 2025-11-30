Pravda Správy Svet Moriak, futbal a Black friday alebo hlboká trauma? Prečo jeden sviatok rozdeľuje Spojené štáty

Moriak, futbal a Black friday alebo hlboká trauma? Prečo jeden sviatok rozdeľuje Spojené štáty

Moriak, rodinná večera, americký futbal a začiatok Black Friday - tak si mnohí predstavujú Deň vďakyvzdania. Lenže pre milióny potomkov pôvodných obyvateľov je ten istý dátum len pripomienkou straty pôdy, nenaplnených sľubov a historických krívd. O tom, ako jeden sviatok rozdeľuje Spojené štáty na dva protichodné príbehy, hovorí amerikanista Jiří Pondělíček.

30.11.2025 20:30
debata (2)
Pozrite si debatu Niny Lexovej a Jiřího Pondělíčka v relácii Pravda vo svete
Video
Zdroj: TV Pravda

Čo sa v rozhovore dozviete:

  • Deň vďakyvzdania – fakt, mýtus či romantizovaná legenda
  • prečo je sviatok pre Američanov dôležitý napriek rôznorodej spoločnosti
  • čo sa v skutočnosti skrýva za jednoduchým obrazom moriaka, futbalu a black friday
  • prečo pôvodné kmene hovoria o Dni smútku a prečo o ňom veľká časť verejnosti mlčí
  • ako kolonizácia ovplyvnila pôvodné národy – strata pôdy, nútené presuny a vojny.
  • ako postavenie Indiánov mení súčasná politika Spojených štátov
  • aké historické traumy si nesie dnešná generácia
  • o čo pôvodné kmene bojujú v súčasnosti

Prečo je pre Američanov Deň vďakyvzdania tak silne zakorenený aj pri takej rôznorodej spoločnosti?

„Nejakým spôsobom ten národ dokáže zjednotiť príbeh o ceste do Novej zeme, ceste za za šťastím, ktorá ale zároveň je plná útrap a ťažkej práce. To je vlastne niečo, s čím sa mohli aj imigranti, ktorí prichádzali v 19. a v 20. storočí ľahko identifikovať…“.

Poďme sa teraz pozrieť na ten sviatok z takej tej druhej perspektívy. Súbežne s týmto sviatkom je ten deň národného smútku. Čo pre Indiánov znamenal príchod kolonistov?

„Majú celkom oprávnený pocit, že z tej zeme boli vyhnaní a že im tá pôda bola ukradnutá…“

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Pravda vo svete #Jiří Pondělíček
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"