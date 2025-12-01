V Rusku stavajú pamätníky okupantov Ukrajiny. Ako sochy vyzerajú a ako na ich smrti zarábajú kamenári?

Na cintorínoch je nepochybne veľa práce. Stanica BBC v súčinnosti so serverom Mediazona tvrdí, že v bojoch s Ukrajincami doteraz zomrelo už viac ako 152-tisíc ruských vojakov. Nečudo preto, že napríklad veľká kamenárska firma Memorial, ktorá sa špecializuje na hroby, má vo svojom katalógu širokú ponuku určenú pre zabitých vojakov.
Pozrime sa na niekoľko príkladov na webovej stránke Memorialu. Česť a statočnosť. Archanjel Michal. To je názov jedného z kompletných hrobov. Stojí 798-tisíc rubľov, čo v prepočte vychádza 8850 eur. Nad náhrobkom vysokým 180 centimetrov sa vyníma ruská vlajka. Anjela je zobrazený zozadu, na prednej časti je pochopiteľne priestor na podobizeň mŕtvehoo vojaka. Do výšky náhrobku sa po jeho pravej strane nachádza samostatne osadený kríž. Na doske hrobu je vyrytých päť červených hviezd.
Tento hrob patrí medzi najdrahšie. Iný, ktorý sa volá Obranca vlasti, stojí 347-tisíc rubľov (necelých 3860 eur). Namiesto kríža na jeho boku umiestnili sochu vojaka, ktorý objíma náhrobok. Naopak, ten, čo má názov Chrabrosť a statočnosť, stojí až 1,29 milióna rubľov (zhruba 14300 eur). Podobá sa na hrob, o ktorom bola prvá zmienka; podstatný rozdiel spočíva v tom, že výška náhrobku dosahuje až 245 centimetrov. Mimochodom, Memorial ponúka svoje hroby po celom Rusku, čiže výrobok dokáže dopraviť na cintorín kamkoľvek.
Ako to vyzerá v nejakom inom kamenárstve? Napríklad firma Balgranit takmer všetky vzory náhrobkov ponúka za 227-tisíc rubľov (2520 eur). Nízka cena? Len na prvý pohľad, pretože ide iba o náhrobok, nie o celý hrob ako v prípade Memorialu. Aj Balgranit pritom väčšinou ponúka pamätné dosky so stojacim vojakom, ktorý v ruke drží zbraň.
Mnohé kamenárstva upozorňujú svojich potenciálnych klientov na právo požiadať štát, aby im uhradil časť nákladov. Robí to napríklad aj firma Obelisk M. „Presná suma kompenzácie za výrobu a inštaláciu sa vždy vypočítava individuálne. Závisí od regiónu Ruskej federácie, kde je osoba pochovaná, od jej hodnosti, dĺžky služby v armáde atď. Táto suma sa zvyčajne pohybuje od 20-tisíc do 30-tisíc rubľov," informuje Obelisk M. V prepočte to vychádza 220 eur – 320 eur.
V prípade priemernej ceny u Memorialu to môže pokryť približne desatinu zaplatených peňazí. Štát poskytuje kompenzáciu až po vytvorení hrobu. Pre získanie peňazí sa treba pripraviť často na zdĺhavú byrokratickú procedúru.
V Rusku vzniká takpovediac kult vojakov, ktorí odišli bojovať proti Ukrajine. Niekomu to môže pripadať pomaly ako vzdávanie holdu červenoarmejcom, ktorí sa hrdinsky postavili proti nacistickému Nemecku. Po celej krajine sa totiž začali objavovať pamätníky, ktoré zvečňujú príslušníkov „špeciálnej vojenskej operácie", ako Kremeľ označuje inváziu do susedného štátu. Odhaľujú ich nielen v mestách a mestečkách, ale dokonca aj v obciach.
Jeden z najnovších pamätníkov pribudol v Severomorsku, čo je mesto v Murmanskej oblasti na severozápade Ruskej federácie. Objednávateľ zjavne nešetril. Ide totiž doslova o monument: „Pamätník symbolizuje spojenie medzi generáciami. Skladá sa z piatich postáv sovietskych vojakov vyzbrojených pištoľami, ktorí vedú Červenú armádu boja, a zo štyroch postáv ruských vojakov, príslušníkov špeciálnej vojenskej operácie," napísal server Vmeste.
Päť postáv si vybrali pre svoj pamätník v Perme. Mesto na úpätí Uralu vyčlenilo naň 18,6 milióna rubľov (210-tisíc eur). Čo si u sochára objednali? „Kompozíciu pozostávajúcu z piatich postáv: z vlajkonosiča, operátora dronu, osloboditeľa s dieťaťom v náručí a zo žien zobrazujúich manželky a matky vojakov," ozrejmil server Novyj kompaňon.
Nedávno vypísali verejnú súťaž na zhotovenie pamätníka v obci Jauši, v ktorej žije len približne 800 ľudí (nachádza v európskej časti Ruska). Na umelecké dielo vyčlenili 4,4 milióna rubľov (49-tisíc eur). Akú zákazku musí splniť sochár, ktorého vyberú v tendri? „Kompozícia má pozostávať z troch čiernych kamenných stél spojených hviezdou – symbolom hrdinstva a odvahy ruského národa. Dôležitým prvkom sú zvony, ktoré symbolizujú pamäť, vieru v budúcnosť a skutky v mene zachovania mieru," informovala webová stránka úradov Čuvašskej republiky, kde sa Jauši nachádza.
Odhalenia pamätníkov sprevádzajú prejavy, ktoré zdôrazňujú aj „osloboditeľskú úlohu“ padlých vojakov. Realita podľa medzinárodného práva je taká, že ide o brutálne porušenie územnej celistvosti zvrchovanej Ukrajiny.