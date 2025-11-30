Pravda Správy Svet Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny

Prevádzku letiska vo Vilniuse opäť narušili balóny

Letisko v litovskom hlavnom meste Vilnius v nedeľu dočasne pozastavilo svoju prevádzku pre podozrenie na balóny v jeho vzdušnom priestore. Ide o najnovší incident, ktorý narušil leteckú dopravu v Pobaltí.

30.11.2025 21:41
balóny, Litva Foto:
Na tejto nedatovanej fotografii, ktorú zverejnila Štátna pohraničná stráž, dôstojník kontroluje balón používaný na prepravu cigariet do Litvy, pretože bieloruskí pašeráci ich často používajú na prepravu pašovaného tovaru do Európskej únie.
Letisko vo Vilniuse bolo od začiatku októbra pre podobné incidenty uzavreté najmenej desaťkrát. Tamojšia vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.

V reakcii na tieto incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Minulý týždeň ich však opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku.

