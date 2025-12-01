ONLINE: Podľa Trumpa je dobrá šanca na mier. Američania idú do Moskvy, ministri EÚ na debatu o vojenskej pomoci Kyjevu

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 377 dní
5:00 Americký prezident Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň konštatoval, že korupčný škandál, ktorý zasiahol vládu v Kyjeve, tomuto úsiliu nepomáha, uviedla televízia CNN.
„Na Ukrajine je niekoľko zložitých problémov,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One, pričom narážal na „prebiehajúcu korupčnú situáciu, ktorá nie je užitočná“.
„Myslím si však, že existuje dobrá šanca, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu,“ uviedol Trump. „Myslím si, že Rusko by bolo rado, keby to skončilo, a myslím – viem, že Ukrajina by chcela, aby sa to skončilo,“ povedal podľa AFP.
Vyšetrovanie korupcie v energetickom sektore prinútilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolať minulý týždeň šéfa svojej kancelárie a hlavného vyjednávača Andrija Jermaka.
Rozhovory o dosiahnutí dohody podľa neho „pokračujú a pokračujú dobre“. „Chceme zabrániť zabíjaniu ľudí,“ konštatoval šéf Bieleho domu. Dodal, že po nedeľňajších rozhovoroch s ukrajinskými predstaviteľmi hovoril s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a svojím osobitným vyslancom Steveom Witkoffom.
V príspevku na platforme X Zelenskyj po rokovaniach na Floride poďakoval Trumpovi za čas, ktorý venuje úsiliu na ukončenie vojny s Ruskom.
„Je dôležité, aby mali rozhovory konštruktívnu dynamiku a aby sa o všetkých otázkach diskutovalo otvorene a so zameraním na zabezpečenie suverenity a národných záujmov Ukrajiny,“ napísal Zelenskyj.
Zdroj z prostredia Trumpovej administratívy v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol, že Witkoff v pondelok odcestuje do Moskvy, kde by mal nasledujúci deň rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
4:55 Ministri obrany krajín Európskej únie budú v pondelok diskutovať o ďalšej vojenskej podpore pre Ukrajinu aj o obrannej pripravenosti európskeho bloku. Rokovania bude predsedať šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová a situáciu na Ukrajine budú ministri riešiť aj spoločne s ukrajinským ministrom zahraničia Denysom Šmyhalom a zástupkyňou generálneho tajomníka NATO Radmilou Šekerinskou.
V prvej časti rokovaní venovanej Ukrajine sa očakávajú debaty najmä o prebiehajúcich diplomatických rokovaniach o ukončení vojny a možnostiach financovania vojenskej podpory Ukrajiny. Dôležitou témou je aj spolupráca s Kyjevom v oblasti obranného priemyslu a boj proti ruskej tieňovej flotile, čo sú staré tankery a ďalšie plavidlá, ktoré Moskva používa na obchádzanie medzinárodných sankcií, najmä tých uvalených na ruskú ropu.
Ministri ďalej prerokujú obrannú pripravenosť EÚ so zameraním na implementáciu Plánu obrannej pripravenosti do roku 2030, ktorý bol prijatý tento rok 16. októbra. Podľa Európskej komisie teraz vyžadujú najväčšiu naliehavosť najmä dva vlajkové projekty – Ochrana východného krídla EÚ a Protidronová obrana. Oba projekty by mali mať podľa míľnikov stanovených v dokumente EK počiatočnú kapacitu do konca budúceho roka. Protidronová obrana by potom mala byť plne funkčná do konca roka 2027 a Ochrana východného krídla EÚ na konci roka 2028. Okrem vlajkových projektov chce EÚ dosiahnuť obrannú pripravenosť aj prostredníctvom takzvaných koalícií členských štátov, ktoré sa zamerajú na odstránenie nedostatkov v určitých obranných schopnostiach.