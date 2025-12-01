Trump tvrdí, že hovoril s lídrom Venezuely Madurom. Rozhovor sa uskutočnil v napätej atmosfére

„Nepovedal by som, že to prebehlo dobre, ani zle. Bol to jednoducho telefonický rozhovor,“ povedal podľa agentúry AP Trump na palube prezidentského špeciálu, ktorým sa vracal z víkendu na Floride do Washingtonu.
Telefonát sa uskutočnil v napätej atmosfére pokračujúcich amerických zásahov proti venezuelským plavidlám, ktoré podľa Washingtonu prevážajú kokaín smerujúci do USA. Trump už skôr uviedol, že je pripravený s Madurom rokovať, zároveň však nevylúčil možnosť priamych útokov na jeho krajinu. Podľa newyorského denníka obaja lídri hovorili aj o možnom osobnom stretnutí, čo zatiaľ ani jedna strana nepotvrdila. Spojené štáty pritom Madura neuznávajú ako legitímneho prezidenta Venezuely. Podľa amerických úradov je Maduro jedným z vedúcich predstaviteľov zločineckej organizácie Kartel slnka, ktorú USA označujú za teroristickú. Americká justícia vypísala na Madura odmenu vo výške 50 miliónov dolárov.Čítajte viac Trumpova výstraha svetu: USA úplne uzavreli vzdušný priestor nad Venezuelou. Napätie stúpa
Samotný telefonát podľa NYT nemusí znamenať, že sa podarí odvrátiť hroziace útoky na Venezuelu. Postup Washingtonu pri útokoch na lode, pri ktorých už zomreli desiatky ľudí, však pravdepodobne čaká podrobnejšia kontrola. Kongresmani z oboch politických strán sa podľa agentúry AP zhodli, že chcú iniciovať parlamentné vyšetrovanie, či USA útočia v súlade s medzinárodným právom. Reagovali tak na informáciu denníka The Washington Post, podľa ktorej minister obrany Pete Hegseth nariadil zabíjať všetkých ľudí na dotknutých lodiach.
„Ak sa to stalo, je to samozrejme veľmi vážne a súhlasím, že by to bol nezákonný čin,“ citovala AP republikánskeho člena Snemovne reprezentantov Mikea Turnera.Čítajte viac Zaútočí Trump na Venezuelu? Analytik vysvetlil, čo by USA želali Madurovi
Trump útoky ospravedlňuje tým, že Spojené štáty sú podľa neho v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi, ktoré Washington označuje za zahraničné teroristické organizácie. Šéf Bieleho domu minulý týždeň uviedol, že Američania začnú na pašerákov čoskoro útočiť aj na pevnine. Maduro podľa USA stojí na čele obchodu s drogami a Washington ho po minuloročných voľbách, v ktorých sa opozícia domáhala víťazstva a režim nezverejnil konečné výsledky, neuznáva za prezidenta.
Maduro tvrdí, že USA sa pripravujú na ozbrojený konflikt proti jeho krajine; podľa niektorých analytikov je cieľom vojenských manévrov presvedčiť venezuelskú armádu, aby ukončila svoju kľúčovú podporu autoritárskemu lídrovi.