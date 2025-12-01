Pravda Správy Svet Katastrofa na Sumatre: počet obetí záplav presiahol 500, ďalších 500 je stále nezvestných

Počet obetí záplav a zosuvov pôdy na indonézskom ostrove Sumatra vzrástol na viac ako 500, uviedla dnes agentúra AFP. Ďalších najmenej 500 osôb je nezvestných a stovky ľudí utrpeli zranenia. Do niektorých z najhoršie postihnutých oblastí sa stále snažia dostať záchranári.

01.12.2025 07:40
Katastrofické záplavy a zosuvy pôdy, ktoré zničili či poškodili najmenej tisíce domov, spôsobili monzúnové dažde. Situáciu zhoršila tropická búrka, ktorá zasiahla oblasť juhovýchodnej Ázie.

Pátranie po preživších a ďalších obetiach naďalej pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že niektoré oblasti Sumatry sú už niekoľko dní odrezané od zvyšku ostrova, ktorý má nedostatok ťažkej techniky. Niektorí obyvatelia v obavách o prežitie začali plieniť obchody a kradnúť potraviny a vodu, uviedli médiá.

Jednu z najpostihnutejších oblastí, ktorou je provincia Severná Sumatra, dnes podľa serveru BBC News navštívil indonézsky prezident Prabovo Subianto.

