Katastrofa na Sumatre: počet obetí záplav presiahol 500, ďalších 500 je stále nezvestných

Katastrofické záplavy a zosuvy pôdy, ktoré zničili či poškodili najmenej tisíce domov, spôsobili monzúnové dažde. Situáciu zhoršila tropická búrka, ktorá zasiahla oblasť juhovýchodnej Ázie.
Pátranie po preživších a ďalších obetiach naďalej pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že niektoré oblasti Sumatry sú už niekoľko dní odrezané od zvyšku ostrova, ktorý má nedostatok ťažkej techniky. Niektorí obyvatelia v obavách o prežitie začali plieniť obchody a kradnúť potraviny a vodu, uviedli médiá.Čítajte viac Počet obetí záplav a zosuvov pôdy na Sumatre prekročil 400. Ľudia začali s rabovaním
Jednu z najpostihnutejších oblastí, ktorou je provincia Severná Sumatra, dnes podľa serveru BBC News navštívil indonézsky prezident Prabovo Subianto.