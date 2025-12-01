Kyjev sa nemusí vzdať snahy o NATO, spojenci ho jednoducho obídu. Na stole je i „kompromisná“ právna kľučka

Päťhodinová diskusia bola podľa dvoch nemenovaných ukrajinských činiteľov „náročná“ a „intenzívna“, ale tiež produktívna. Sústredila sa najmä na to, ako bude po vojne stanovená de facto hranica medzi oboma znepriatelenými krajinami.Čítajte viac Rusko si môže diktovať podmienky. Európa ho na ukrajinskom bojisku nezasiahla
Axios pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa v utorok stretne so splnomocnencom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom, vyhlasuje, že sa Rusko na Ukrajine nezastaví, kým neovládne celé územie Donbasu na východe napadnutej krajiny. Spojené štáty žiadajú od Ukrajiny, aby sa v tejto časti krajiny vzdala svojho územia, a pomohla tak Putina presvedčiť k ukončeniu bojov. Pre Kyjev by to znamenalo bolestivý a politicky výbušný ústupok.Čítajte viac Čo konkrétne ponúka Trump Rusku a Ukrajine? Toto je kompletných 28 bodov jeho plánu
V pôvodnom americkom 28-bodovom návrhu sa hovorilo o tom, že Rusku by pripadli aj tie časti Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré v súčasnosti neovláda. V Záporožskej a Chersonskej oblasti mala byť hranica zafixovaná na línii kontaktu. Pôvodný plán mnohí, nielen čo sa týka územných otázok, označovali za jednoznačne ústretový voči Rusku. K zmenám potom došlo pred týždňom na rokovaniach v Ženeve, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia Európy, Spojených štátov a Ukrajiny.Čítajte viac Trumpov mierový plán už neexistuje. Zmizlo deväť bodov. Šéf Bieleho domu sa so Zelenským napokon nestretne
Axios píše, že v nedeľu na Floride americká a ukrajinská delegácia rokovali asi hodinu v širšom formáte a potom pokračovali už len traja zástupcovia na každej strane a otázka kontroly územia bola prakticky jedinou, o ktorej sa diskutovalo. Server RBK Ukrajina s odvolaním sa na nemenovaného činiteľa oboznámeného s rokovaním píše, že sa nič nezmenilo na ukrajinskom stanovisku, že diskusie týkajúce sa územia musia vychádzať zo súčasnej línie kontaktu.
Šéf ukrajinskej delegácie, šéf národnej bezpečnostnej rady Rustom Umerov, sa dnes v Paríži stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a informuje ho o výsledkoch rokovaní, uvádzajú ukrajinskí činitelia podľa Axiosu alebo serveru Ukrajinska pravda.
Americká televízia CNN na svojej internetovej stránke pripomína, že jedným z najproblematickejších bodov v pôvodnom americkom 28-bodovom pláne bolo ustanovenie, že sa Ukrajina oficiálne vzdá svojho smerovania do NATO, ktoré má zakotvené v ústave.
Ide o zásadnú ruskú požiadavku, na ktorú ukrajinskí predstavitelia odmietajú pristúpiť.Čítajte viac Trump, Ukrajina a ruská vojna. Úplne neschopná Európa zachraňuje, čo sa dá, tvrdí analytik
Nemenovaný zdroj CNN povedal, že na nedeľňajšej schôdzke na Floride zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov hovorili o scenári, kedy by Ukrajina mala zákaz sa k aliancii pripojiť, pričom by išlo o dojednania priamo medzi členskými štátmi NATO a Moskvou. V právnom zmysle by tak Ukrajina nebola nútená vzdať sa svojho úsilia o smerovanie k aliancii, uviedol zdroj.
„Ale keď sa budú Spojené štáty chcieť na niečom bilaterálne dohodnúť s Ruskom, alebo ak Rusko bude chcieť získať nejaké záruky od NATO na multilaterálnej úrovni, Ukrajina sa do rozhodovacieho procesu zapájať nebude,“ dodal.
CNN poznamenala, že konečné rozhodnutie o tomto „veľmi citlivom kompromise“, ktorý sa pravdepodobne nebude pozdávať mnohým členským krajinám NATO, ešte nepadlo a nakoniec bude na ukrajinskom prezidentovi Zelenskom. Podľa CNN to ukazuje, že v situácii, keď americko-ukrajinské rokovania postupujú, sú posudzované „kreatívne riešenia“, ktoré by obchádzali ukrajinské „červené línie“.Čítajte viac Exanalytička CIA: Mierový plán USA? Je absurdné, že ho písali Rusi. Trumpova priorita je niečo dať Putinovi
Kyjev od začiatku bojov odmieta požiadavky na formálne uznanie ruských nárokov na okupované ukrajinské územia či snahy obmedziť ukrajinskú slobodu rozhodovania o spojeneckých zväzkoch krajiny.
Ukrajinský činiteľ serveru RBK-Ukrajina povedal, že Američania sú ochotní vypočuť si argumenty ukrajinskej strany. „Iná vec je, že neustále hovoria: Dobre, možno máte stopercentnú pravdu, ale je tu druhá strana, ktorá má takéto a takéto požiadavky… Môžete logicky vysvetľovať svoj postoj, ako chcete, ale ak druhá strana povie ‚nie‘, čo potom urobíme?,“ priblížil ukrajinský činiteľ postoj amerických sprostredkovateľov.