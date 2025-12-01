Pravda Správy Svet Pápež navštívil Libanon, krajina dala voľno celému národu. Lev prekvapil gestom, ktoré nemá obdobu

Pápež navštívil Libanon, krajina dala voľno celému národu. Lev prekvapil gestom, ktoré nemá obdobu

Pápež Lev XIV. v pondelok v rámci svojej návštevy v Libanone zavítal do Kláštora svätého Marona v meste Annájá neďaleko Byblosu. V kláštore sa pomodlil pri hrobe svätého Šarbela Machlúfa - pustovníka a patróna Libanonu z 19. storočia. Podľa spravodajského webu L'Orient-Le Jour, ktorý o tom informoval, šlo o bezprecedentný okamih v dejinách pápežských návštev Libanonu.

01.12.2025 12:56
Pope / Pápež / Lev XIV. / Foto: ,
Pápež Lev XIV. sa víta s veriacimi v bazilike Harissa v Libanone 1. decembra 2025
debata (1)

Pápeža v kláštore privítal generálny predstavený maronitského rádu v Libanone, Hádí Mahfúz, ktorý následne vo francúzštine priblížil život svätého Šarbela a jeho kanonizáciu v roku 1977. V prejave, prednesenom tiež vo francúzštine, pápež opäť žiadal o mier vo svete. „Prosíme oň najmä pre Libanon a pre celú Levantu. Ale dobre vieme – a svätí nám to pripomínajú –, že niet mieru bez obrátenia sŕdc,“ pripomenul pápež.

Pellegrini sa stretol s pápežom. Lev XIV. dúfa, že niekedy ešte zavíta na Slovensko
Video

Do Kláštora sv. Maróna ročne prichádzajú približne tri milióny návštevníkov, nielen kresťanov, ale aj moslimov a neveriacich z rôznych kontinentov. Ďalším bodom pápežovej návštevy bolo stretnutie s náboženskými osobnosťami i aktívnymi laikmi v Bazilike Panny Márie Libanonskej v meste Harísá. V programe na pondelok má aj medzináboženské stretnutie na Námestí mučeníkov v centre Bejrútu, ako aj schôdzku s mládežou v Bkirkí, neďaleko hlavného mesta.

Kvôli pápežovej návšteve libanonské úrady vyhlásili 1. a 2. december za dni voľna. Sprísnené bezpečnostné opatrenia v krajine zahŕňajú aj uzávierky ciest a zákaz akéhokoľvek fotografovania dronmi.

papez Čítajte viac Pápež Lev XIV. podpísal svoj zatiaľ najdôležitejší dokument, obsah Vatikán tají

Na úvod svojej návštevy Lev v nedeľu večer na slávnostnom privítaní v prezidentskom paláci vyzval libanonských lídrov, aby sa „s odhodlaním a nasadením venovali službe“ ľuďom, a naliehal na zmierenie v krajine, ktorej rozdelenie z občianskej vojny z rokov 1975 – 1990 sa zatiaľ nezahojilo.

„Mier znamená vedieť žiť spolu, v spoločenstve, ako zmierení ľudia,“ povedal Lev a zároveň poukázal na „exodus mladých ľudí a rodín“ z Libanonu do zahraničia za lepšou budúcnosťou. Pápež však Libanončanov vyzval, aby zostali vo svojej krajine, kde ekonomický kolaps od roku 2019 zhoršil masovú emigráciu, a aby pracovali na zmierení.

Libanonský prezident Džúzíf Awn, ktorý je jediným kresťanom na čele arabského štátu, vo svojom príhovore zdôraznil potrebu „zachovania Libanonu ako jedinečného modelu spolunažívania“ medzi kresťanmi a moslimami. „Je to povinnosť voči ľudstvu… Ak by tento model zanikol, žiadne iné miesto by ho nemohlo nahradiť,“ vysvetlil.

Posledným pápežom, ktorý zavítal do multikonfesionálneho Libanonu, bol Benedikt XVI. v roku 2012. Lev XIV. do Libanonu pricestoval z Turecka, kde strávil štyri dni. Pred odchodom z Istanbulu absolvoval v nedeľu modlitby v arménskej apoštolskej katedrále a bohoslužbu s pravoslávnym ekumenickým patriarchom Bartolomejom I.

papez, erdogan Čítajte viac Pápež Lev XIV. na svojej prvej zahraničnej ceste. V Turecku vyzval k zblíženiu národov
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Libanon #pápež Lev XIV.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"