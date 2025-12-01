Exprezident štátu EÚ šokoval reklamou: v pyžame pózuje s nahou blondínou, vyvolal mediálnu búrku

„Hej, dievčatá a ženy, chcete svojmu mužovi darovať najlepšie pyžamo na svete?“ uvádza Pahor svoj príspevok na instagrame, v ktorom sa označuje za „milovníka pyžám“ a tvrdí, že ním propagovaná značka je „iná liga“. „Kto ho bude nosiť, bude šťastlivec, a dievča alebo žena, ktorá sa k nemu pritúli, bude šťastlivka,“ dodáva Pahor, ktorý si počas štúdií privyrábal ako model.
Snímky vyvolali mediálnu búrku na slovinských sociálnych sieťach. Mnohí používatelia sa cítili pohoršení a písali o „degradácii prezidentskej funkcie“. Niektorí vyjadrovali domnienku, že fotografie mohli byť vytvorené umelou inteligenciou. Iní poukazujú na Pahorov údajný sklon akokoľvek „monetizovať“ svoj verejný obraz, uviedol denník Delo.
Pahor vykonával prezidentskú funkciu v rokoch 2012 až 2022 a predtým bol štyri roky slovinským premiérom. Po odchode z pozície hlavy štátu sa o ňom špekulovalo ako o možnom budúcom splnomocnencovi Európskej únie pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom. Nakoniec sa však z politiky stiahol a odišiel do súkromného sektora.
Kariérny politik Pahor, ktorý v politike či štátnej správe strávil vyše 30 rokov, na seba nedávno tiež upútal pozornosť vyhlásením, že „štát nemá právo odo mňa nič očakávať, pretože mi tiež nič nedáva“.