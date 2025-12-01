Prévot: Neschopnosť EÚ nájsť spôsob, ako podporiť Ukrajinu, nie je vinou Belgicka, ale výsledkom tvrdohlavosti Únie

Belgicko má spolu s niekoľkými ďalšími krajinami k plánu Európskej komisie výhrady – tie jeho sa súvisia so skutočnosťou, že väčšina zmrazených ruských aktív je uložená v belgickom depozitári Euroclear. De Wever v tejto súvislosti varuje pred možnými právnymi dôsledkami a prípadnou odvetou Moskvy a od ostatných krajín EÚ požaduje záruky, akou je napríklad spoločné znášanie rizík.Čítajte viac Depozitár Euroclear zažaluje Európsku úniu v prípade skonfiškovania zmrazených ruských aktív
Európska únia podľa šéfa belgickej diplomacie Prévota tvrdohlavo trvá na použití ruských aktív, „bez toho, aby vedel, ako na to, a bez toho, aby chápal riziká, ktoré to so sebou prináša“.
De Wever minulý týždeň v liste šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej zopakoval, že Belgicko nesúhlasí s plánom použiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny. Dohodu v tejto veci chce EÚ dosiahnuť na decembrovom summite lídrov členských krajín a pokúsiť sa zaistiť ju má predovšetkým predseda Európskej rady António Costa.
Poskytnutie reparačnej pôžičky však podľa Prévota predstavuje problém aj pre prebiehajúce mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. „Je teraz jasné, že majetok môže zohrávať dôležitú úlohu v mierovom pláne… Naše konanie nesmie vytvárať prekážky mierovému plánu," povedal pre bruselský server magazínu Politico.
Eurokomisia napriek výhradám Belgicka podľa svojho hovorcu pokračuje v prípravách reparačnej pôžičky ako jednej z možností, ktoré predstavila von der Leyenová, a vedie o nej konzultácie s členskými štátmi vrátane Belgicka.